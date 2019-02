Paternidad: 5 razones por las que un padre no tiene derecho a ver a su hijo | Consultorio Legal

En el Perú, es común que luego de una separación de pareja, los hijos se queden con la mamá. Esto motiva a que muchos papás soliciten un régimen de visitas para así ver crecer a sus niños. Hasta aquí todo parece un camino hacia la solución, pero esta ruta empieza a empedrarse cuando la madre no consiente que el progenitor visite al niño. La pregunta es: ¿puede hacerlo?



La abogada María del Carmen Barragán explica que una madre no puede prohibir que su pequeño tenga contacto con su progenitor, a menos que el padre le cause un daño físico y emocional al niño, en las siguientes circunstancias:

Consume drogas y/o alcohol.

Acostumbra castigar físicamente al pequeño.

No brinda la pensión de alimentos para la manutención o supervivencia del menor.

Sufre de una enfermedad mental que lo lleva a tener episodios, repetidos y repentinos, de agresividad. O quiso abusar de su propio hijo.

El papá inició una nueva relación sentimental de forma inmediata y el hijo, al ser muy pequeño, no acepta que sus padres ya no se quieren.

PRUEBAS



Si se dan estas circunstancias, la mamá debe probarlas ante el juez, en el momento en que el papá exija el régimen de visitas ante el Juzgado de Familia. “No bastarán sus palabras. Si alude que el padre maltrata al menor, ella tendrá que demostrarlo con exámenes médicos, imágenes o videos. Lo mismo si dice que el papá padece una enfermedad mental, tendrá que solicitar o presentar un diagnóstico médico...”.

CRITERIO DEL JUEZ



Según Barragán, lo que hace el juez es pedir que los implicados pasen una evaluación psicológica, analiza las pruebas y luego, ordena que el papá acceda a un régimen de visitas restringido, bajo supervisión de una asistenta social o pariente.



“En muy pocas situaciones, aleja al padre de forma determinante de la vida del hijo, ya que lo importante para la Justicia es el niño y él necesita crecer al lado de ambos progenitores. Tendría que quedar fehacientemente demostrado lo perjudicial que representa la presencia del progenitor en el menor para que el juez prohíba cualquier vínculo entre ellos”.