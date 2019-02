¿Cómo elegir la mejor bebida para el brindis de San Valentín?

¡Hoy es San Valentín! Esta noche lo más probable es que tengas una cena romántica con tu pareja. Si decidieron pasarla en casa y aún no elegiste la bebida que tomarán, el sommelier del restaurante 'La locanda' del Swissotel Miguel Andrade ofrece algunos consejos.

1. Si aún no has elegido la bebida que tomarás esta noche con tu pareja opta por el champán, estos generalmente combinan con todo tipo de carnes, pues llevan gas carbónico.

2. Si las carnes son blancas, el vino también debe serlo, si son rojas el tinto es el indicado.

3. Para que tu bebida se conserve no olvides de mantenerla en una hielera. Con alrededor de cinco minutos bastará.

4. La temperatura para los vinos tintos no debe sobrepasar los 18 grados centígrados. La idea es esté fresca, si no lo está no disfrutarás al máximo tu bebida.

Dato: Esta noche 'La Locanda' del Swissotel ofrecerá una cena especial por San Valentín en la que incluirá un menú de cuatro tiempos elaborado por el chef Zorim Wong: Palta crocante con atún, cañita de pato a la norteña, bife wagyu con puré y el Mon Cheri, un postre relleno de dulce de cerezas.