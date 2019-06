Fernando Díaz: "Me dicen galán turco, por la barba" 

Al periodista Fernando Díaz , se le ve muy serio en el noticiero de ATV+ narrando las noticias del día pero en la entrevista que dió a la revista Más Mujer saca el lado más juguetón y revela muchos detalles de su vida personal.



Entre ellas, que está casado hace trece años y tiene dos hijas Luana de 11 años y Tiare de 9 años.



Además, contó que en la calle las señoras cuando lo reconocen lo llaman ' Galán Turco' y él le encanta el cariño que recibe sobre todo de las amas de casa.



"Dentro del noticiero me pusieron la chapa del galán turco de ATV por la barba y de ahí las señoras me llaman así, pero también me ha pasado que me reconocen por la voz, no saben cómo me llamo, pero ni bien me escuchan me dicen 'te he visto en televisión", confiesa.



En su tiempo libre puede salir al cine o ir a tomar café con su esposa porque para él es importante tener un tiempo de pareja. Y por las mañanas practica yoga, disciplina que lo ayuda a relajarse y continuar con sus labores en los noticieros.



Si deseas saber más de las confesiones de Fernando Díaz, solo debes comprar tu revista Más Mujer a S/ 1.00 en todos los quioscos.



