Franco Cabrera: "Llamo con frecuencia a mi mamá"

El divertido actor, Franco Cabrera conversó con la revista Más Mujer y contó su encuentro con el actor mexicano Diego Luna en el Mundial de Fútbol en Rusia y además detalló los hábitos digitales que tiene con su celular.



"El año pasado en Rusia, estaba comprando en una tienda y me encontré con Diego Luna, me emocioné tanto que le regale mi camiseta peruana , me agradeció, además le comenté que para nosotros era muy importante porque después de 36 años jugamos una Copa del mundo, nos tomamos una foto, la colgué, él me retuiteó y me agradeció por twitter, desde allí me sigue", cuenta el actor.



Por otro lado comentó que siempre está en comunicación con sus padres, por ejemplo a la persona que más llama es a su madre a quien llama aún así sea la la una de la mañana, hora en que el conductor sale del programa deportivo 'Al ángulo' .



Además comentó que este 26, 27, 28 y 29 de julio estará en la obra de teatro ¡Oh por Dios! en el teatro Plaza Norte. Su cuenta de Instagram es @francocabrera y tiene 198 mil seguidores.



