POR: MARCO GONZALES

Siempre tiene una sonrisa en los labios y nos divierte con sus ocurrencias como jurado de ‘Yo soy’. La guapa actriz Johanna San Miguel nos cuenta que su hijo es el amor de su vida y no le molesta su baja estatura. Además, desde pequeña soñó con ser actriz.

¿‘Stalkeas’ a tu ex en Facebook o Instagram?

No. Lo pasado pisado.

¿Si pudieras ser otra persona por un día, ¿quién te gustaría ser?

El oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau.

¿Qué hiciste con tu primer sueldo?

Recibí mi primer sueldo de muy niña y fue por hacer locución. Recuerdo que fui corriendo a la bodega a comprar dulces para mí y mis hermanos.

¿En qué serie de Netflix te gustaría actuar y por qué?

‘Peaky Blinders’, me gusta la historia, el soundtrack y el protagonista.

¿Qué no te gusta de tu físico?

Soy chata, pero eso no me molesta. Más bien, me gusta.

Tienes línea ilimitada, ¿a quién llamarías?

A mi hijo.

¿Con qué palabra te describirías?

Apasionada.

¿Qué es lo primero que te fijas en un hombre?

¿Físicamente? Las manos. Pero más importante es que me haga reír.

Si fueras una heroína, ¿cuál sería tu poder?

Respirar bajo el agua.

¿En qué o quién te gustaría reencarnar?

Lo que sea o quien fuera que me facilite estar cerca de mi hijo.

¿Qué odias de las personas?

La doble moral.

¿En qué ocasiones mientes?

No suelo hacerlo. No me gusta la mentira.

¿Qué es lo que más te asusta?

Perder a alguien querido.

¿Quién es el amor de tu vida?

Mi hijo.

¿Extrañas algo de tu niñez?

La libertad.

¿Quién es tu inspiración como artista?

Mi tía Claudia Dammert.

¿Qué talento aprendiste en la cuarentena?

Ninguno.

¿Qué alimento no puede faltar en tu cocina?

Aceite de oliva.

Tienes tatuajes, ¿qué significan?

Tengo tres. Un sol en el tobillo, una mariposa en la parte baja de la espalda y otro en el hombro. ¿Qué significan? La naturaleza tatuada en mi piel.

¿Cuál es el trabajo más gratificante que has hecho hasta ahora?

Actuar, bailar y cantar en el musical ‘Billy Elliot’.

¿Tienes algún ídolo?

Mi mamá es mi ídolo absoluto por siempre.

¿Cuál es tu red social favorita?

¿Ahorita? Instagram. Mañana no sé. TikTok no.

¿Tienes alguna manía?

Desde hace más de 25 años duermo con un trapito negro en mis ojos.

¿Qué querías ser cuando eras niña?

Actriz.