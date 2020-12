Alegre y divertida, Katia Palma es un huracán de carcajadas. Ella nos entretiene con sus ocurrencias desde hace seis años en el programa ‘Yo soy’. La talentosa artista nos cuenta algunos detalles poco conocidos de su vida y también sobre los proyectos que tiene en mente.

¿Quién es Katia Palma?

Soy la que tiene de todo un poco.

¿Qué lección está dejándote la pandemia?

Que el ser humano no es superior a nadie.

¿Aprendiste algo durante el confinamiento?

A hacer TikTok, aprendí un poco de inglés y a tocar batería.

¿Hiciste alguna locura de amor que te haya avergonzado?

Hasta ahora, nada. Todo siempre lo hago por amor.

¿Sueñas con ser madre o es un tema descartado para ti?

Me encantaría ser ejemplo para alguien. No descarto nada.

¿Siempre fuiste así de desenvuelta?

Yo soy rochosa... Tenía mi lado gracioso, pero lo exploté estando en Pataclaun.

¿Quisieras que te reconozcan más como actriz clown o conductora?

El clown me abrió las puertas a muchas cosas. Conocí y aprendí técnicas de humor. Me encantaría que me reconozcan como la gente quiera.

¿Con qué palabra te describirías?

Payaso.

Si pudieras hablar con tu yo del pasado, ¿qué le dirías?

Tienes que aprender más inglés. You know (ya sabes), lo vas a lograr, no te distraigas.

¿En qué momento incómodo te dio un ataque de risa?

Recuerdo una situación que se dio en alguna misa.

¿Cuál es tu miedo más absurdo?

Tengo muchos y todos son absurdos (risas).

¿Con qué actor o actriz te gustaría tomar un café?

Eugenio Derbez, es un capo.

Si encuentras una lámpara mágica, ¿Cuáles serían tus tres deseos?

Salud, paz en todo el sentido de la palabra y trabajo.

¿Cuál es tu mayor sueño?

Me encantaría que Netflix estrene algún proyecto mío.

Define tu vida en una canción

‘Round and Around’ (Vueltas y vueltas) del grupo Kolohe Kai.

¿Qué proyectos tienes en mente?

El viernes 18 de diciembre presentaré mi unipersonal vía online llamado ‘Los rollos de Katia’. Las entradas ya están a la venta y las pueden comprar en Joinnus.com. También planeo hacer una sitcom y una película.