Ya salió a la venta una nueva edición de tu revista +Mujer y en la última portada del año está la cantante, Leslie Shaw, quien en nuestro país y en el extranjero con sus pegajosas canciones urbanas que suenan en todos lados. Ella llegó hasta nuestro estudio para contarnos cómo vivió su 2019.

“El 2018 fue un año de cambios y este 2019 fue uno de frutos. Estoy muy contenta con todo lo que me ha pasado y de ahora lanzar mi nuevo tema musical ‘Bombón’, incluso el protagonista de mi videoclip es el chef peruano Franco Noriega”, cuenta Shaw.

Por otro lado, también confesó que está feliz de trabajar con Sony Music y con grandes productores porque respetan sus ideas y no le imponen nada. “Ellos no me dan la canción y yo solo la canto, sino todo lo contrario juntos armamos nuestro material”, enfatiza.

Leslie Shaw en la revista +Mujer

CORAZÓN CONTENTO

La rubia cantante señaló que la distancia les funciona de maravilla con su actual pareja, Diego Val, porque como no tienen un trabajo de oficina pueden organizar sus horarios para escaparse y estar junto a él.

Leslie Shaw en +Mujer