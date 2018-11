Mayra Couto: ¿Cómo celebrará la Navidad?

La Navidad es quizá la fecha más especial del año, cada familia sigue sus propias tradiciones y tiene su forma de vivirla.

La actriz Mayra Couto, quien hace un año viajó a Cuba para seguir una especialización de producción, estuvo de paso por Lima y nos contó cómo celebrará la Navidad este año.

¿Cómo será la Navidad este año en tu casa?

Estaré en Lima con mi familia y luego regreso a Cuba hasta junio. Solemos pasarla mis papás y mi hermana menor.



¿Les gusta decorar la casa?

Yo soy la más entusiasta, este año no sé cómo será, pero sí me encanta decorar la casa, el arbolito y esas cosas.



¿Suelen hacerse regalos?

Sí, entre los cuatro nos regalamos. Cuando éramos más chicas mi hermana y yo a veces pasábamos Navidad en provincia y teníamos la costumbre de dejar galletas y leche para Papá Noel.



¿Cómo es la cena?

Es mucha risa, la única que prácticamente se come todo soy yo. Mi papá se pide un cuarto de pollo a la brasa, mi hermana pizza. Mi mamá come poco y yo arraso con todo lo que puedo.



¿Qué suele preparar tu mami?

Pavo, enrollado, purés, arroces. Después de todo eso, me como mi chocolate con panetón. Esa noche peco con la gula.



¿Es la fecha más especial para ti?

La navidad, fiestas patrias y mi cumpleaños son las tres fechas más importantes para mí. Esta última además de ser el día que nací, me recuerda a que mi mamá por primera vez fue madre, por eso es tan especial.



¿Y Mayra será pronto madre?

Me gustan mucho los niños, soy muy maternal, pero en mis planes no está ser madre, al menos no me veo siéndolo en cinco o diez años. Creo que no lo seré.



Estos días también estás en Lima porque vas a presentar algunos shows navideños…

Sí, el sábado estaré en Arequipa presentando mi show navideño. Es un espectáculo bonito que tiene de todo un poco: Música, teatro, circo y danza. Viajo otra vez a Cuba y en diciembre sí daré más shows.



¿Hace mucho animas?

Desde que tenía quince años, claro muchos años lo dejé, pero era un trabajo al que siempre he vuelto porque amo a los niños. Yo animo, canto, bailo y actúo, solo me falta subirme a un trapecio.



Debes tener mil anécdotas…

Una de las últimas fue cuando en una parte del espectáculo yo estaba cantando y les pedí que también lo hicieran. Era impresionante la alegría y emoción con que lo hacían, todos se sabían las canciones.



¿Qué consideras que no debe haber en un show infantil?

Música reggaetón, no es un género para la edad de los chicos, tampoco me gustan los juegos de competencia. Todos deben ganar y ser felices, así nadie se siente triste.



¿Qué mensaje tratas de dar en tu show?

El de la inclusión, ahí uno de los personajes es una llama y quiere ser parte del trineo y jalar a Santa por los aires. Todos somos iguales.



Dato: ¿Dónde está el trineo? se presentará el 21, 22 y 23 de diciembre en el teatro Canout.