Por: Francesca Bravo

La guapa actriz Pierina Carcelén regresó a las telenovelas con el papel protagónico de Amanda en ‘Mi vida sin ti’. Ella nos confiesa que su personaje le dejó una gran responsabilidad social para luchar contra la violencia femenina.

La telenovela está en sus últimos capítulos, ¿qué te deja tu papel protagónico?

Una gran responsabilidad social por haber representado la vida de una mujer que sufre de violencia doméstica y maltrato. Fue una gran enseñanza para ayudar a que la realidad cambie.

¿Alguna vez has estado envuelta en una relación violenta o tóxica?

Gracias a Dios, nunca he tenido una relación así.

Sabemos que todos los actores fueron aislados para poder cumplir con las escenas, ¿qué tal la experiencia?

Fue única. Nadie se imaginó que íbamos a estarlo, pero ha sido una forma segura para poder contar la historia y llevar un mensaje.

Cambiando de tema, ¿qué te ha enseñado la pandemia?

Ha sido un tiempo de bastante introspección, de estar con nuestras familias y valorarlo.

¿Descubriste alguna nueva habilidad?

Tuve el espacio para desarrollar cosas que me gustaban, como tejer a croché, pintar, cocinar nuevos platos, arreglar mi casa.

Defínete en tres palabras...

Intensa, alegre y verdadera.

No puedes vivir sin...

El amor y encontrar la belleza en todo.

¿Crees en el amor para siempre?

Claro, como la fuerza que mueve el mundo y todo lo que hacemos. Creo en el amor infinito.

¿Qué canción escuchas y no puedes evitar bailarla?

Son muchas, pero bailar más se relaciona con mi necesidad de expresar o transitar mis emociones a través del movimiento. Ya sea por situaciones difíciles o celebrar la vida.

¿Cuál es tu más grande sueño?

No me había dado cuenta cuál es mi gran sueño. ¡Wao! Creo que me gustaría que siempre podamos ver todo lo que nos sucede de manera más amable. Poder evitar sufrir.