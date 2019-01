Puchungo Yáñez: "Me encantaría formar una familia" [EXCLUSIVO]

Alfonso 'Puchungo' Yáñez se confesó con tu revista +Mujer y aseguró que le encantaría conocer a una mujer que lo acepte tal y como es, y sobre todo, formar una hermosa familia.



"Cuando uno ya es viejito busca encontrar a alguien con quien pueda compartir. Alguien al cual no le tenga que mentir para ir a mis amigos del barrio, sino que se siente a mi lado compartiendo una tarde", dijo el exfutbolista.



Asimismo nos contó que se 'muere' por tener un 'Puchunguito'. "Creo que si Dios aún no me da ese privilegio es porque tengo cosas que mejorar como persona", aseguró.



