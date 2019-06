Sandra Muente: "Me cuido mucho y no es fácil enfrentar temas de salud que impiden tener un peso perfecto"

Luego de estar alejada de la televisión, la cantante Sandra Muente regresó imparable. Cada sábado sorprende en ‘El artista del año’ y también brilla en la obra teatral ‘Todos vuelven’.



El amor es...

Lo único que puede salvarnos.



¿Qué desconocido ha tenido el mayor impacto en tu vida?

Una señora con carencias económicas que recibía en su casita a personas con enfermedades terminales.



¿De qué logro estás orgullosa, pero la mayoría de la gente lo consideraría irrelevante o raro?

Haber dejado de lado la fama para dedicarme a estudiar Artes Escénicas en la universidad.



Participar en ‘El artista del año’ es...

Emocionante, me llena el alma saber que puedo llegar a millones de peruanos con una canción. Volver a tener contacto con el público de esta manera es hermoso.



Un sueño cumplido...

Participar en el musical ‘Todos vuelven’, donde damos a conocer, de jueves a sábado en el Teatro Municipal, lo maravilloso que es nuestro país.



¿Cuál es la década más memorable de la moda?

Los 20, con el charlestone, el cabaret, la elegancia y la sensualidad.



¿A qué le tienes miedo?

A enfermarme de algo muy malo o que mi familia se enferme y sufra.



Te consideras una mujer...

Perseverante, multifacética, trabajadora, honesta y entregada.



Una palabra que consideres muy ofensiva...

‘Maricón’, ‘cabro’ o cualquier término que discrimine o lastime a alguien.



Si te hablan de tu peso, desearías decirles...

Que me cuido mucho y no es fácil enfrentar temas de salud que impiden tener un peso perfecto, pero es innecesario fijarse en eso cuando más importante es ser buenas personas.



¿Crees que cambiaría el mundo si realmente existieran los superhéroes?

¡Pero claro! De hecho seguiría habiendo maldad, pero sería inspirador saber que hay gente que utiliza sus habilidades para hacer el bien.



¿Cuál sería tu estrategia para sobrevivir a una epidemia apocalíptica?

Asu, no sé. Irme con mi familia, amigos y mi amor a un lugar protegido de todo lo malo.



Cantar es...

Lo que me mantiene viva. Mi pasión, mi conexión con Dios y mi papá.



¿Qué es lo primero que te dicen cuando te ven por primera vez?

Que tengo bonita energía.



Lo mejor de ser mujer es...

Que somos fuertes, camaleónicas, intuitivas y muy protectoras.



Lo peor de ser mujer es...

Estar tan expuestas al machismo y la ignorancia, que genera una violencia peligrosa.



¿Cuáles son tus palabras preferidas?

Cariño, gracias, por favor, luz, amor y maravilloso.



¿Lloras con facilidad?

Sí, cuando algo me emociona o me conmueve.