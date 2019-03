¡Feliz Día de la Mujer! Cada vez más empoderada, con más fuerza y que no se detiene ante cualquier obstaculo 

En los últimos años, la palabra ‘empoderada’ ha tomado mayor fuerza en la sociedad, pero ¿sabes qué es ser una mujer empoderada? Es aquella que se vale por sí misma, es firme en sus decisiones, no se deja influenciar por nadie, aprende de sus errores, es honesta, sincera, inspiradora... En suma, es una mujer libre que no se detiene ante cualquier obstáculo.



El mundo necesita más mujeres así, y tú no puedes quedarte en el intento. Aquí algunas características que la identifican.

1. Nunca se rinde. Es una gran estratega, por lo que utiliza su inteligencia para ser exitosa y nunca duda de sus capacidades.



2. No se compara. Entiende que todas somos distintas y por consiguiente, nuestras habilidades también.



3. No necesita que nadie la salve. Es capaz de resolver sus problemas y no precisa de príncipes que vengan a rescatarla.



4. No se victimiza. Sabe que llorando no logrará resolver los problemas. Ella busca alternativas para salir adelante.

5. Evita criticar a los demás. No se desgasta con comentarios innecesarios. En pocas palabras, vive y deja vivir.



6. Muestra humildad. Sabe cuáles son sus fortalezas y debilidades, por eso está abierta a las críticas que la ayuden a mejorar.



7. Apoya a otras mujeres. Siempre ayudará a otras a destacar porque entiende que no debemos ser competencia, sino un equipo.



8. Respeta a los hombres. Estar empoderada no significa odiar o luchar contra los hombres. Se sabe tan completa que no hay necesidad de competir, respeta los puntos de vista y trabaja para integrarnos como sociedad.