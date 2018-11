Fiorella Chirichigno en Para Ellas: 'Ser conductora de televisión es un sueño' | ENTREVISTA

La guapa modelo Fiorella Chirichigno está muy orgullosa de haber llegado a la conducción a través del programa ‘Día 6’ y revela que aún tiene muchos sueños por cumplir.



Fiorella, tienes más de 260 mil seguidores en Instagram. ¿A cuántos más quieres llegar?

No tengo un número en mente, pero me gusta compartir mis cosas, acercarme a la gente e intercambiar gustos, preferencias y maneras de pensar.



‘Esto es guerra’ es...

Mi escape de la vida de oficina, mi inicio a la vida healthy (saludable).



¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido?

Uno en el que Ashton Kutcher y yo nos dábamos un beso. Hasta ese momento nunca me había gustado ese chico.



‘Combate’ es...

Bacán, y no lo digo solo por el slogan, verdaderamente fue un ambiente laboral muy humano, muy amables todos, mucho respeto y eso no lo había visto en otros programas.

Si pudieras encerrar a alguien de por vida, ¿a quién sería?

A los violadores, a todos.



Conducir 'Día 6'...

Ser conductora de televisión es un sueño.



Si intercambiaras tu vida con alguien, ¿con quién sería?

Angelina Jolie, razones sobran.



Si ganaras la lotería, ¿qué harías?

Le regalaría tranquilidad y seguridad a mi familia e invertiría en los sueños que tengo y en disfrutar del mundo.



¿En qué animal te gustaría reencarnar?

En un delfín. Estos seres son lindos, inteligentes y libres, rasgos que amo.

Tu mejor regalo es...

No lo sé, no pienso que los regalos sean importantes, de hecho no me gusta la idea de tener que regalar algo en determinados momentos.



¿Cambiarías tu nombre?

Creo que estoy bien con mi nombre, pero definitivamente no llamaría a mi hija igual, hay muchos otros nombres que me gustan más.



¿Qué título le pondrías a tu autobiografía?

‘La alborotada e intensa vida de la China Chirichigno’.



¿Qué te pone nerviosa?

No lo sé, no soy una persona muy nerviosa en general.



Tu comida preferida es...

Toda la comida peruana, sobre todo de la costa.

Una meta por realizar...

Tengo muchas, pero me las guardo porque no tienen que ser un referente, son cosas muy personales.



Un deseo cumplido...

Haber crecido en todos los aspectos es uno de mis sueños cumplidos, pero como siempre quiero más, no lo siento tan real.