Fiorella Rodríguez: ‘Me gusta el hombre con buen sentido del humor’ | ENTREVISTA | FOTOS

La simpática Fiorella Rodríguez vive unos días muy intensos tras su participación en la película ‘Campeones’, que rinde tributo a nuestra marinera. Ella se hizo de un espacio en su apretada agenda para responder nuestro cuestionario.



¿Sabes cuántos lunares tienes?

Tres millones 287 mil 525.



Tres cualidades que debe tener un hombre para que te enamores de él...

Debe ser entregado y tener buen sentido del humor. Con esas dos cualidades me basta.



Hacer la película ‘Campeones’ es...

Seguir avanzando.

Eres una mujer...

Entregada y muy decente.



¿Qué haces cuando la gente te mira insistentemente y no se te acerca?

Yo me acerco y saludo.



¿Qué es lo más lindo que te ha dicho un fan?

Que con la película ‘Loco cielo de Abril’ le di mucha fuerza a un familiar con cáncer.

¿Cuántas fotos tomas al día?

A veces muchas, a veces ninguna.



¿Dices tu edad?

Siempre, porque me echan menos. Tengo 45.



¿Hay algún sabor que te recuerde a tu infancia?

Sí, pan con mantequilla al horno.

Ser madre es...

Aprendizaje.



¿De qué color nunca te pintarías el cabello?

Lo he tenido de todos los colores. Cero prejuicios.



Una joya que nunca te quitas...

No uso joyas. Recién me regalaron un lindo cuarzo.

¿De qué color está pintada tu habitación?

Blanco.



El último libro que leíste es de...

Hermann Hesse



¿Un regalo que siempre esperas?

Las cartas de una persona hermosa en mi vida. Me parece un superdetalle que, en tiempos cibernéticos, escriban a puño y letra.

¿Te gusta ir a comer sola a un restaurante?

Voy sola a muchos sitios. Digamos que disfruto estar sola y acompañada.



¿Qué prefieres: lavar, planchar, cocinar o ver tus redes sociales?

Todo. La verdad es que me encanta hacer las cosas de la casa.



¿Hace cuántos años conoces a tu mejor amiga?

Ufffff... 40 años y se llama Viviana.



Una meta cumplida hace poco...

Todos los días trato de cumplir mis metas, todos.



Te gustan las personas...

Que no frenan sus sentimientos.