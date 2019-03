Giovanna Castro en Para Ellas: ‘Soy chistosa hasta en la enfermedad’ | ENTREVISTA

En plenos preparativos del espectáculo ‘Los Chistosos’, la humorista Giovanna Castro hizo un alto para contestar nuestro cuestionario, revelando que desde que tiene uso de razón quiso ser artista.



El amor es...

Lo es todo, es la razón por la que venimos a este mundo.



¿A qué edad descubriste que querías ser artista?

Desde que tengo uso de razón he querido ser artista.



La comicidad es...

Un estilo de vida.



¿Siempre eres ‘chistosa’?

Soy chistosa hasta en la enfermedad.

¿Algo que la gente te dice cuando te ve por primera vez?

‘Qué bonita eres’, de verdad eso me dicen.



Ser parte importante de ‘Los Chistosos’ es...

Mi trabajo y es un servicio dar a la gente alegría, es mi misión.



Un gusto...

Participar en el show de ‘Los Chistosos’, que será el 15 y 16 de marzo, en el Centro de Convenciones Carrión del Colegio Médico del Perú, en Miraflores.



¿Cómo afrontas la soledad o la tristeza?

Haciendo chistes sobre la situación y viendo una buena película.

Un color que abunda en tu clóset...

Me gustan los colorinches, las flores, el rosado y mostaza.



¿El personaje que marcó tu vida?

Jesucristo.



Defínete en tres palabras...

La eterna niña.



¿Qué tipo de hija te consideras?

Me dicen que soy muy buena hija y yo pienso que soy una hija responsable.

¿Una cosa que te falta comprar?

Necesito comprar un alicate para mi casa.



No te gusta que...

Me mientan.



Género musical preferido...

No tengo, me encanta la buena música en general.



El personaje más difícil de imitar...

A mujeres serias que se dedican a la política.



¿Alguien se ha molestado alguna vez por tu imitación? ¿Quién?

Creo que Janet Barboza, pero después hablamos y ahora somos amigas. También me parece que Tilsa, porque me la he cruzado y no me saluda.

El matrimonio es...

Parte del sistema para poblar la Tierra. La mayoría de gente que se ha casado no la veo tan feliz.



Un proyecto que aún no llevas a cabo...

Son dos: quiero cantar y escribir un superguión de televisión.



Si pudieras, ¿viajarías al pasado o al futuro?

Al pasado, para dar alguna oportunidad. Al futuro no me interesa, se acabaría el encanto.



Un sueño cumplido...

Conocí el Paseo de la Fama en Hollywood, soñaba con eso desde niña.



Tu mayor virtud es...

Soy muy buena amiga, estoy con ellas más en las malas que en las buenas.



¿Una cirugía estética que te gustaría hacerte?

Operarme los ojos, porque los tengo muy achinados, me gustaría agrandarlos un poco.



¿Serías clown?

Soy clown todos los días de mi vida.