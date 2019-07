Giuliana Rengifo en Más Mujer: "Soy una mujer de armas tomar" | ENTREVISTA

Giulliana Rengifo tiene tres hijas que son su vida, un novio al que adora con pasión y una relación estable que este año -según revela- podría terminar en el altar. La guapa cantante responde nuestro cuestionario, donde también nos cuenta que parte de su personalidad es ser bien directa y no tener pelos en la lengua.



¿Qué evento en tu vida te hizo más fuerte?

Darme cuenta de que no tenía papá, que mi mamá estaba sola y que las dos teníamos que salir adelante.



Ser una ‘Agua Bella’ es...

Que la gente me diga: ‘Cántame Pasito tun tun’.



¿Cuánto te cambió la vida ser madre?

Un montón, porque mi primera hija era mi prioridad y al ser madre soltera tuve que afrontar la vida con más responsabilidad.

Ahora tienes tres niñas...

Sí y un hogar estable, estoy muy contenta porque siento que la calma siempre llega a pesar de las dificultades.



Los nombres de tus niñas...

María Fernanda (15), Sofía Dayana (12) y Giulliana Valentina (2).



¿Seguirás intentando ser alcaldesa?

Lo estoy pensando, por ahora cambiaré mi DNI a Piura, allá votaré.

¿Qué harías hoy si no tuvieras responsabilidades?

Viajaría, dormiría, no sé.



Lo último que te hizo llorar...

En el programa ‘En boca de todos’ lloré de alegría porque resaltaron mi trabajo y cómo soy como ser humano.



Lo que siempre te hace reír...

Las travesuras y los chistes que hacen mis hijas y mi esposo.

Un olor que recuerdes de tu infancia...

Un perfume que se llamaba Merci.



¿Sobre qué te gusta aprender más?

Sobre arte, actuación y política.



Lo peor que te pasó en el escenario...

Caerme estando embarazada, fue un susto terrible.

Eres una mujer...

Como todas, con ganas de salir adelante, cariñosa, celosa, sociable y amable.



Tres valores que inculcas a tus hijas...

El respeto, la amabilidad y la ayuda al prójimo.



Si el dinero no importara, ¿cuál sería tu trabajo de ensueño?

Haría mucha ayuda social en beneficio de los que más lo necesitan.



Te enamoras de alguien por...

El trato y los detalles, sin ser materiales.

Tu mejor cualidad...

Salir adelante siempre.



El amor es...

La mayor expresión de un ser humano hacia otro, lo es todo.



La parte de tu personalidad que más te gusta...

Soy una mujer de armas tomar, directa y sin pelos en la lengua.



¿Crees en el amor a primera vista?

Sí, así me enamoré de mi novio Fernando (Calderón).



¿Boda a la vista?

Tenemos tres años de relación y planeamos casarnos este año.



¿Crees en las almas gemelas?

No, porque en el camino nos vamos conociendo y la relación se construye, teniendo tolerancia.