Halloween: Disfruta del Día de las Brujas con tu pequeño, gracias a estas recomendaciones

Mañana es la noche de Halloween y si tu hijo no saldrá a la calle a pedir dulces, puedes organizar una pequeña fiestecita con sus compañeritos del colegio. Aquí te damos algunas ideas de cómo hacer esta reunión para que todos se diviertan:

BOCADITOS



- Plátanos fantasmas. Pela y agrega chips de chocolate para formar los ojos y boca del fantasma.



- Mandarinas calabazas. Pela las mandarinas y agrega un trozo de apio para simular el tallo de la calabaza.

JUEGOS



Pueden ver una película de dibujos bajo tu supervisión, Jugar a hacer una momia con papel higiénico y el baile de los congelados, en el que todos los niños deben estar quietos cuando la música se detenga. Quien se mueva será eliminado.

DECORACIÓN



- Con sábanas blancas cubre los muebles y sillas.



- Decora con algodón los espejos y cuadros de las casa para simular telarañas.

- Pinta platos de tecnopor de color naranja y con plumón negro dibuja las caras de las calabazas. Luego cuélgalas como cadenetas.



- Crea originales murciélagos con cartulina negra.

SABÍAS QUE...



No te olvides de levantar de vez en cuando las sábanas, para que los chicos vean que no hay nada debajo y decirles que las brujas no existen. “La idea es que se diviertan, no que se asusten de verdad”, alerta la psicóloga Antonella Galli.