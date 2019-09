Haz lo que te gusta: El primer desafío es ser tú mismo

Ser feliz es uno de los principales deseos del ser humano. Y lo puedes conseguir mientras hagas o dediques tu tiempo a realizar cosas que te gustan.

Para algunos puede ser ir al spa, a la peluquería, tomar una taza de café con las amigas, viajar solo, leer un libro e invertir en estudiar, entre otras actividades. Lo importante es no postergar esos momentos.

La coach motivacional Angie Palomino explica que es muy importante engreírnos y dedicar un momento para nosotros porque así viviremos más felices. De lo contrario nos sentiremos frustrados, amargados y tristes con la vida que tenemos.

“Es tan sencillo gozar y disfrutar de la vida, no se necesita de mucho dinero para hacerlo, puedes salir a caminar con tu pareja o amigos y conversar”, detalla Palomino.

¿POR QUÉ A VECES NO SE PUEDE?



Porque las personas se autopostergan y no se creen merecedoras de ser felices. Un ejemplo claro es la selección de sus empleos. Si tu trabajo no te agrada es porque escogiste esa profesión por temas equivocados (por rentabilidad o demanda laboral), cuando la clave para ser exitoso es disfrutar haciendo lo que haces y eso se convierta en tu pasión. Mientras escojas algo que te guste serás un profesional exitoso

SABÍAS QUE...



Valora tu esfuerzo y trabajo, y engríete con actividades de tu agrado.

La clave para disfrutar la vida es saber reconocer que lo mereces.

AGRADECIMIENTO:

Coach de vida y experta en procesos colectivos de transformación. Contacto: 994-979-922.