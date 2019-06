¡Deja de llegar tarde! Seis hábitos de las personas puntuales

¿Otra vez tarde?, pregunta el jefe, y tú sueltas una más de tus excusas. Que el tráfico está lento, la lluvia, olvidaste la llave, tuviste un contratiempo.... Pero mientras la mayoría de nosotros tiene problemas para llegar a la hora, hay algunas personas que logran ser puntuales siempre.



¿Cómo lo hacen? Aquí algunos de sus hábitos.



1. Son realistas. Las personas puntuales saben cuánto tiempo toma hacer algo. Cultivan una actitud realista en su vida, agregando minutos a sus planes para asegurarse de que cuentan con tiempo extra.



2. Preparan todo el día anterior. La anticipación es la clave de la puntualidad, que implica lidiar con lo inesperado. Prepara la ropa que usará el día siguiente, cocina su almuerzo la noche anterior, carga el celular, tiene a la vista los implementos que necesitará, es decir, no deja para después lo que puede hacer en el momento.



3. Se dan un margen de error. Generalmente, las personas puntuales siempre llegan antes de lo esperado. Ellas se preparan para el peor escenario posible. Si uno se levanta, se viste y prepara para el trabajo a la hora que corresponde, deberíamos llegar a tiempo. Pero esto no es necesariamente cierto. Cualquier cosa puede pasar: el bus se demora, no encuentras las llaves, etc. Como se preparan para lo peor, siempre llegan con tiempo extra, y se sienten cómodos con eso.



4. Planean todo. No solo llegan a lugares a tiempo, sino que también llevan un estilo de vida muy estructurado y organizado. Planean sus mañanas, días y noches con un conjunto de actividades y rutinas y se adhieren a ellos todos los días. Mantienen calendarios al día con nuevas reuniones y citas y tratan de no reprogramarlas.



5. No aplazan el despertador. Ponen el despertador en la hora justa y prudente. Apenas suena la alarma, prende la luz y se levanta. Sabe que la molestia y cansancio de levantarse va a durar literalmente lo que demora en caminar hacia la ducha.



6. Se acuestan a una hora prudente. Saben que si no duermen lo suficiente, no hay nada que los ayude a levantarse de forma más fácil.



+DATOS

La impuntualidad proyecta incompetencia, egoísmo y desorganización, que va en contra de cualquier emprendimiento. En cambio, ser puntual aporta una ventaja decisiva para el éxito.