Inflamación de las encías aparece por una mala higiene bucal  

No cepillarte después de las comidas principales y tener hábitos alimenticios nocivos (consumo excesivo de azúcar, tabaco, café, té, alcohol o drogas) pueden causar que tus encías se inflamen y se tornen rojizas.



“Este problema se llama gingivitis y los síntomas que trae son sangrado en las encías, mal aliento, movilidad dentaria, presencia de placa bacteriana o cálculos dentales, encía edematosa (hinchada) y sensibilidad”, advierte Guillermo Ríos, médico y director de Estética Dental Ríos.



Para evitar la inflamación de las encías o gingivitis es necesario: lavarte los dientes al menos tres veces al día (después de las comidas principales), cambiar tu cepillo cada dos meses (si las cerdas están abiertas, ya no sirve), usar hilo dental una vez al día y enjuagues bucales tres veces a la semana. También ir al odontólogo cada seis meses o un año para una profilaxis y comer saludable (frutas y verduras. La manzana, por ejemplo, ayuda a limpiar los dientes) y reducir el consumo de azúcares y carbohidratos.



SABÍAS QUE



Si no es atendida a tiempo, puede generar otra enfermedad más severa llamada periodontitis, que puede hacer que pierdas todas tus piezas dentales.



TRATAMIENTO



Cuando se tiene una gingivitis el procedimiento es eliminar los agentes irritantes con una profilaxis con ultrasonido. Con una máquina se pulveriza el sarro y se elimina cualquier agente irritante. Debe hacerse cada 6 meses.