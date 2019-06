Isabel Acevedo: "Este negocio es gracias a mi herencia" [FOTOS Y VIDEO]

Ya salió a la venta tu revista +Mujer y en esta nueva edición te presentamos a la nueva empresaria Isabel Acevedo, quien hace un mes inauguró su salón de belleza 'Bella Studio'.

La también bailarina nos cuenta cómo inició este sueño, quién lo financió y su ardua preparación para tener contentas y felices a sus clientas.

"Este negocio es gracias a la herencia que me dejó mi padre. Yo decidí invertir mi dinero en algo propio porque no quería enseñar baile", confiesa la popular 'chabelita'.

También nos dejó claro que Christian Domínguez, su novio, solo la ayuda a contestar las redes sociales y que está muy feliz con su nueva faceta.

Entérate qué servicios ofreces, si le molesta o no que las personas piensen que su negocio no es producto de fuerzo y muchas cosas más en tu revista +Mujer

