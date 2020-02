Franco Robles es un chico de voz seductora, risueño, humilde, y de barrio, él jamás imaginó que se convertiría en el protagonista de la película ‘La Foquita: El 10 de la calle’ y mucho menos que la gente lo reconocería y aplaudiría por su trabajo. Con una sonrisa en los labios nos cuenta su experiencia y más de él.

Cuéntame qué se siente ahora que has saltado a la fama...

Es mi primera película protagónica, antes había participado en pequeñas cositas, pero esto es lo más grande. Es un sueño hecho realidad, hasta ahorita no lo puedo creer.

¿Pensaste que te iban a escoger?

No, porque el casting fue muy duro. Me dijeron espera un mes y en realidad pasaron como dos meses hasta que me llamaron. Me dijeron ‘tú vas a ser el nuevo Jefferson Farfán en su película...’. Me emocioné, lloré.

¿Qué te dijeron tus familiares?

Yo no le había contado a nadie, solo unos pocos de mi familia sabían. Todos se enteraron en la primera conferencia de prensa, mi mamá también recién ahí se enteró.

¿Por qué no les dijiste?

Porque creo que uno no debe contar sus cosas hasta que salgan (risas).

¿Compartiste con Jefferson?

Claro, para construir el personaje. La primera vez que lo vi fue en el estadio de Matute, me sorprendí porque no se le ve así nomás.

¿Te pidió algo especial?

Él tiene un gesto particular que hace con la boca y la lengua, me pidió que lo practicara porque eso es característico en él.

Franco Robles, protagonista de 'La Foquita: el 10 de la calle'. (Foto: José Rojas)

¿En las calles te piden fotos?

Pero, por supuesto... Ahora me dicen: ‘Farfán’. Incluso, me fui al cine con toda mi familia y cuando terminó la película ellos me aplaudieron. Entonces, me puse de pie y vi que toda la sala estaba llena y empezaron a felicitarme, se acercaron a pedirme fotos. Me sentí tan feliz.

Y cuéntame de ti... ¿estás soltero?, ¿tienes novia?

Tengo enamorada y ya tenemos bastante tiempo.

¿Qué tipo de chicas te gustan?

Que sean comprensivas, amables y de corazón noble. Si es buena con sus padres, es buena persona.

¿Cómo conquistas?

La verdad ya ahorita me he olvidado porque tengo bastante tiempo con mi chica.

¿Eres detallista?

Uy, olvídate... la recojo del trabajo, le preparo una cena especial, soy bien detallista.

¿Cuál es tu mayor sueño?

Mi objetivo es que mi mamá deje de trabajar, por eso me estoy ‘chancando’, para poder darle todo. Ella nos crió sola y se sacrificó mucho por nosotros, es lo mínimo que puedo hacer.

Espero que siempre sigas así de sencillo y divertido...

Eso no lo dudes, siempre perfil bajo y trabajando (risas).