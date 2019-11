John Kelvin parece otro. Ahora, el joven cantante luce más delgado, más guapo, más sonriente y, sobre todo, más saludable. Perdió 24 kilos gracias a que se practicó una cirugía al estómago, recomendada por su médico, y afirma que se siente mejor que nunca, no solo por su nueva apariencia, sino también porque pronto lanzará su nuevo disco de salsa cumbia.



Luces nueva figura, ¿cuánto pesabas?

Antes de la operación pesaba 94 kilos y he bajado 24 kilos en tres meses.



¿Qué tipo de operación te hiciste?

La manga gástrica, una cirugía que me redujo 90 % el estómago.



¿Cómo lo decidiste?

Por salud. Tenía los niveles de insulina, glucosa, colesterol y triglicéridos superelevados. El doctor me dijo que estaba a un paso de tener diabetes.



¿Eso te asustó?

Claro, sobre todo porque tengo seis hijos que dependen de mí.



¿Por qué no bajar de peso tú mismo?

Porque nada funcionaba. Hice dietas y ejercicios, tomé pastillas carísimas, pero sin resultado. El médico me aconsejó esta cirugía.



¿Qué talla eras antes y cuál hoy?

Llegué a vestir camisas XL, ahora visto S. De pantalón vestí talla 36 y ahora soy 30.





Entrevista a cantante de cumbia

¿Cuánto comes?

Muy poco, me lleno rápido. En el desayuno tomo avena o quinua y dos huevos sancochados, en el almuerzo ensalada y pollo a la plancha, y ceno una ensalada.



¿Comes grasas?

Casi nada, puedo comer máximo un octavo de pollo a la brasa, pero sin papas.



¿Cómo te sientes ahora?

Más ágil, vital, tengo más energía en mis conciertos.



¿Y qué te dice la gente, te reconoce?

Algunos no, otros sí y me dicen que me veo más chibolo (risas).



¿Has recibido comentarios positivos o negativos?

Más comentarios negativos. En las redes sociales me dicen que parezco enfermo, moribundo y que seguro tengo diabetes o hasta sida, comentarios muy duros.



¿Y cómo reaccionas?

Me afecta mucho. Cuando era gordito me criticaban y ahora también. La gente no tiene derecho a ofenderme. Tuve que hacer una transmisión en vivo en Facebook para responder dudas.





Cantante de cumbia

¿Cuántos años de matrimonio?

Once de relación y cinco de casado con mi esposa Dalia.



¿Están separados porque se te vinculó con la modelo Giulliana Barrios?

Ahora estamos en un break, pero no descarto regresar con ella. Actualmente, vivimos juntos. Lo de Giulliana fue un malentendido, porque solo la jalé a su casa.



¿Sales con alguien o quieres conocer a alguien?

No, estoy tranquilo y enfocado en mi música.



¿En líneas generales, qué te atrae de una mujer?

Físicamente, una mirada excitante y penetrante, rostro bonito y oler muy rico, me encanta que una mujer huela bien. De personalidad que sea madura, sincera, directa y no absorbente. Además, que entienda mi carrera.



¿Cómo te gusta que te sorprendan?

Que me cocinen y que sean cariñosas. Yo no soy muy meloso, pero me gusta comprar regalos y regalar perfumes.



¿Con tu nueva figura te consideras más guapo?

Nunca me consideré guapo. Estoy feliz como estoy, puedo cambiar la apariencia, pero no la esencia.



¿Qué planes en tu carrera como solista?

En la quincena de octubre estoy lanzando mi disco ‘Salsicumbia pa’ el bailador’, con canciones que fusionan salsa y cumbia.



+ DE ÉL:

* Tiene 33 años y mide 1.69 centímetros.

* Tiene 6 hijos: Francesco (13), Samikhai (10), John Kelvin (9), Job Darek (3) y sus gemelas de 2 años.

* Su cuenta de Facebook e Instagram es @John Kelvin oficial.

* Su plato favorito es conchas negras y cebiche.

MAQUILLAJE: Sheyla Sánchez. Facebook: Shey Sanz Make Up School. Teléfono: 93-097-599





