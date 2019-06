Karina Borrero en Para Ellas: "No puedo vivir sin un chocolate diario" | ENTREVISTA

A pocos días de ser mamá, la periodista Karina Borrero confiesa que los antojos del embarazo empezaron desde el séptimo mes y que su hijita se llamará Cayetana.



Karina, la felicidad es...

Cuando nuestros perritos entran al cuarto para despertarnos y se abalanzan con una alegría y amor desmesurado de lamidas y cariño.



¿Cuánto tiempo te llevó planificar la llegada de tu bebé?

Lo decidimos muy pronto, ¡queríamos ser papás! Nos tomó casi un año embarazarnos.

¿Sabes si será mujer u hombre?

Será mujercita.



¿Ya escogieron el nombre?

Cayetana. Si era niña elegía él y si era niño, yo.



¿Sufriste muchos antojos?

Hasta el séptimo mes pensaba ‘¡bah! qué exageradas las que dicen que tienen antojos’. Ahora como descomunalmente y no puedo vivir sin un chocolate diario. ¡Todo es verdad!

Lo más difícil hasta ahora del embarazo es...

El dolor de espalda, pero nada es realmente difícil.



¿Por qué te pusieron tu nombre?

¡No lo sé! Pero con el segundo, que es Giselle, no me encuentro para nada identificada.



Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?

De hecho sería un producto para organizar la casa, porque soy una friki del orden.

Si dirigieras una película, ¿a qué género pertenecería?

Comedia romántica.



¿Qué querías ser de adulta cuando eras niña?

Abogada. Siempre defendía a mis hermanos.



¿Qué le preguntarías a tu yo dentro de 20 años?

¿Sobre mí? ¡Nooooo! Me gustaría saber qué pasará con el mundo.

Si pudieras viajar en el tiempo, ¿sería pasado o futuro?

¡Al futuro! Soy una curiosa por naturaleza.



Un personaje histórico con el que cenarías...

Con Maria Skłodowska (Marie Curie), su historia personal es fascinante.



Si tuvieras diez segundos para un deseo, ¿qué pedirías?

Buena salud para los míos y que si nos agarra un terremoto, que sea de día y juntos en familia.

¿Qué superpoder querrías tener?

El de la concentración, me distraigo muy rápido.



¿En qué época te hubiese gustado vivir?

En esta, pero sin delincuencia y sin esta enorme desigualdad de oportunidades y riqueza.



Si pudieras encerrar a alguien de por vida, ¿a quién sería?

A todos los violadores y asesinos sin excepción. Son seres miserables que desprecian la vida.



Lo más loco que has hecho por amor...

Invitar a salir a un chico el mismo día que lo conocí y que me dijera ‘lo siento, ya tengo planes’. Por fortuna, un par de días después él me buscó. Ya se lo he perdonado, es mi marido adorable.