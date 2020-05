La carismática conductora Karina Rivera, quien se sumó a la conducción del programa ‘Tengo algo que decirte’, nos abre su corazón y cuenta que este tiempo de cuarentena le ha caído muy bien para compartir más tiempo en familia.

¿Qué has aprendido durante este aislamiento?

Lo valioso que es estar en familia y en casa.

Y lo que más extrañas hacer…

Mis shows, llevar alegría y música con los chicos de mi elenco. Caminar en la playa, comprar plantas y ver a mis amigas del colegio.

¿Alguna habilidad que has descubierto?

Que puedo cocinar y mis hijos comen mi comida (risas).

Si no estuvieras en la televisión, ¿qué te hubiese gustado ser?

Decoradora de interiores, aeromoza o repostera.

¿Cómo pasarás el Día de la Madre?

Gracias a Dios tengo a mi familia al lado, a mis papás y mis hermanos. Además, ese día es el cumpleaños de mi hijo mayor. La pasaremos juntos.

De todos los rumores que has escuchado de ti, ¿cuál ha sido el más loco?

Que soy una sobrada, que soy serrucho, pero no lo soy. Soy una mujer con los pies bien puestos en la tierra.

Una mujer inteligente es…

Aquella que sabe quererse, valorarse, escuchar, y es humilde, respetuosa, colaboradora y tiene claro qué quiere lograr en su vida.

¿Qué te pone de mal humor?

Que las personas no respeten las medidas tomadas por el Gobierno y se sigan exponiendo, haciendo que la enfermedad se propague, sin valorar el esfuerzo de policías y médicos.

¿El mejor consejo que te han dado?

Que siempre sea yo y mantenga mi línea.

Descríbete en tres palabras...

Honesta, tranquila y amorosa.

La canción que siempre escuchas...

‘Calma’ de Pedro Capó.

¿A quién admiras?

A mi mamá. Ella ha pasado por muchas enfermedades y es una ‘macha’.

¿Qué te asusta?

Morir, porque no me gustaría dejar a mis hijos, sobre todo ahorita que su padre (Orlando Fundichely) no está en el país. También que el Covid-19 ataque a mis papás.

¿Cuál es tu más grande sueño?

El primero es que todo vuelva a la normalidad. Después viajar con toda mi familia y mantenerme en la televisión porque es lo que me gusta hacer.