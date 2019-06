Kate Candela: ‘Si fuera un pastel, sería tres leches’ | ENTREVISTA | FOTOS

Kate Candela está escribiendo su propia historia en ‘El artista del Año’. Mientras se prepara para disputar hoy la semifinal, la guapa cantante se dio un tiempo para responder nuestro cuestionario.



Participar en ‘El artista del año’ es...

Un reto y una de las cosas más lindas que estoy viviendo.





¿Hay algo que lamentas haber dejado de hacer? ¿Qué es?

Siempre quise estudiar idiomas, es algo que aún no he hecho.



¿Te identificas más con tu madre o con tu padre?

Con mi padre. Siempre estamos conectados, pensamos de manera muy similar.



¿Cuál es el plato que mejor cocinas?

Tallarines verdes.

Si tuvieras que elegir una cosa que te apasiona...

El canto, definitivamente.



¿Para ti cuál es el lugar más bonito de la Tierra y por qué?

La selva, lo rústico, lo forestal, el campo, estar lejos de la tecnología.



¿Crees que los fantasmas son reales?

Sí, sí creo. Más que eso, creo que existen espíritus.



¿Cuál es la canción más triste que has escuchado?

‘Una Carta al Cielo’, de Lucha Reyes.

Cantar es para ti...

Es la razón de mi vida, mi fuerza, mi desfogue.



¿Qué cosas tienes debajo de tu cama?

Debajo de mi cama hay un box y allí guardo colchas, soy muy friolenta.



¿Alguna vez has hecho una broma telefónica?

Sí, claro, en la adolescencia, cuando estaba en el colegio.



¿Estás orgullosa de lo que estás haciendo con tu tiempo?

Sí, muy orgullosa porque lo estoy haciendo con decisión. Estoy muy empecinada en lograr las cosas que me he propuesto.

¿Alguna vez has ganado algo?

El mayor premio que tengo es el cariño y el respaldo del público.



Si pudieras comprar una cosa material, y el dinero no fuera un problema, ¿cuál sería?

Una supercasa blanca con un jardín muy verde.



¿Cuál es tu planta favorita?

Los tulipanes y las orquídeas



¿Qué comida no comerías, bajo ninguna circunstancia?

Suri.

¿Cuál es la mejor manera de consolarte cuando estás teniendo un día muy malo?

Estar sola, amo mi soledad.



¿Alguna vez te han salvado la vida?

Tuve un accidente automovilístico fuerte a los 17 años, no pude caminar por una semana, siento que Dios me dio una nueva oportunidad en la vida.



¿Adoptarías a un niño?

Sería hermoso, quiero tener muchos hijos.



Si fueras un pastel, ¿cuál serías?

Yo sería un tres leches, amo ese dulce. Y no es tan seca como otras tortas.