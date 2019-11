Mientras se preparaba para la obra teatral ‘Perfectos desconocidos’, la destacada actriz y conductora de televisión Katia Condos no dudó en responder a nuestro curioso cuestionario.



¿Qué es la actuación para ti?

Una forma de ser feliz.



Un deseo para nuestro país...

Que aprendamos a votar bien.

Los años te han dado...

Más tolerancia.



Hacer teatro es...

Como volver al centro de las cosas.



¿Aprendiste algo de ‘Lucía’, tu papel en la obra de teatro ‘Perfectos desconocidos’?

A no proponer juegos con el celular. No dejen de verla, estamos de jueves a lunes a las 8:30 de la noche y los domingos a las 7 de la noche en el Teatro Pirandello.

De niñita, ¿qué querías ser?

Monja, azafata y luego actriz.



¿Alguna vez sufriste acoso laboral?

No.



¿Te gustaría tener un programa de televisión propio?

Si el programa me enamora, sí, pero no es algo que tenga como objetivo. Lo que me gusta es hacer cosas que disfruto.



Ser Katia Condos es...

Igual que ser cualquier otra persona que hace lo mejor que puede, y muchas veces no le liga.

¿Cuántos años con Federico Salazar?

Ya son 23 años juntos, 11 de casados.



¿Te dedicas de lleno a la actuación?

Actuación y conducción.



El dinero es...

Necesario.

¿Qué te gusta más de ser artista?

Me gusta ser artista porque no dejo de jugar.



Un valor que se debe potenciar en los niños...

Amarse como son y amar a los otros también como son.



¿Tienes mascota?

Sí, se llama Uma, es una perrita que parece poodle. Parece nomás.



¿Cuántas lisuras dices al día?

Incontables, ahorita por ejemplo estoy pensando varias.

¿Podrías definirte en pocas palabras?

No.



Te consideras una mamá...

Me considero una mamá y una mamacita también.



La salud es...

Lo primero que agradezco.



¿Sabes cuántos lunares tienes?

La misma cantidad de lisuras que digo al día.

Si encuentras un celular en el teatro, ¿qué haces?

Si estoy en plena función miro con odio jarocho al portador. Si está perdido, espero que suene para devolverlo.



Aparte de la actuación ¿tienes otras actividades?

Los hijos, la casa, las manualidades, la lectura, hago un montón de cosas. Como todos.



Dos actrices peruanas de las que te encante su trabajo...

Norma Martínez y Teresa Rally.

¿Recuerdas a tu primer personaje?

Sí, entraba a escena a prender un fuego y salía. Sin texto.



¿A qué edad diste o recibiste tu primer beso?

A los 15 años y fue recíproco.