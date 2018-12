Kukuli Morante: ‘Soy alegre y positiva' | PARA ELLAS | ENTREVISTA | FOTOS

La conocida actriz peruana Kukuli Morante espera con ansias el inicio del rodaje de su nueva película ‘Reina sin corona’, mientras tanto prepara a nuevas generaciones teatrales con interesantes talleres de actuación.



Kukuli, ¿qué es el amor para ti?

Un motor para mi vida, es mi hijo.



Por qué te pusieron Kukuli...

Mi papá quería un nombre en quechua, oriundo del Perú. Kukuli significa paloma, paz.



Un sueño recurrente...

Desde que murió mi papá tengo pesadillas de que le pueda pasar lo mismo a mi hijo o a mi mamá.



¿Cómo te cambió la vida ser ‘La Gladys’?

Fue un reconocimiento a mi carrera, hacerme visible, ya que venía trabajando mucho antes. ‘La Gladys’ me permitía jugar, explorar la comicidad, salir de mi zona de confort.

Un personaje que te gustaría interpretar...

A la mala de un cuento de hadas, tipo ‘Maléfica’.



Una meta cumplida...

Lograr vencer mi miedo a las alturas.



Tu hombre ideal debe ser...

Honesto, que me ayude a ser mejor persona y alguien a quien yo admire.



¿Estás enamorada?

Sí, de mi hijo Kamil.



El objeto más valioso que posees...

No tengo nada material que sea valioso.

Tu dormitorio es...

Un minidepartamento, tengo todo lo que necesito.



Si pudieras, ¿viajarías al pasado o al futuro?

Al futuro, solo para saber que mi hijo es feliz.



Tu trabajo ideal es...

Aquel que me haga feliz y me dé tiempo para estar con mi niño.



Defínete en tres palabras...

Alegre, positiva y confiada.

Te encantan las personas que son...

Positivas, creativas y alegres.



¿Dónde pasarías unas vacaciones ideales ?

En Barcelona o Ámsterdam con mi familia.



Tus proyectos actuales en los escenarios...

Microteatros en Barranco y doy clases de teatro para jóvenes.



Tus proyectos futuros personales...

Grabar la película ‘Reina sin corona’, una obra de teatro y algo de conducción.



¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida?

El nacimiento de mi hijo.

La cosa más fea que te pasó en la actuación...

Fue en una obra de teatro donde no me dejaban comunicarme con el director para desarrollar mi personaje adecuadamente.



La violencia doméstica es...

Terrible, no la apruebo.



Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué harías?

Instaurar la paz y mejorar la educación.



Tu frase preferida...

Con una sonrisa podemos cambiar el mundo.