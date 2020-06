Ha vivido momentos muy difíciles en su vida, pero ahora la conductora de Latina, Lady Guillén, vive con paz y tranquilidad al lado de su familia y su pareja. Además, nos cuenta que su mamá siempre será su ejemplo.

En todo este tiempo de confinamiento, ¿qué has aprendido?

A valorar más a la familia, la salud y tener claro las prioridades, como: la unión, los abrazos, vernos personalmente.

¿Qué más extrañas hacer?

Ir a visitar a mi mamá en su tumba, en Huarmey. Antes iba a visitarla cada fin de semana.

¿Cómo te definirías en tres palabras?

Honesta, valiente y bien ‘chamba’.

Una mujer fuerte es…

Poderosa, capaz de enfrentar todos los miedos. Una mujer fuerte es lo que debemos ser siempre.

De todos los rumores que has escuchado de ti, ¿cuál ha sido el más loco?

Que estoy loca (risas). O cuando me dicen que me falta un tornillo, pero no estoy loca, digo la verdad.

¿A qué le tienes miedo?

En este momento de mi vida, a nada. Después de lo que he pasado creo que puedo enfrentar todo.

¿Qué te hace enojar?

La gente hipócrita, aprovechadora y mentirosa. Me pone furiosa el abuso hacia los indefensos.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

Que no pierda mi esencia y siempre sea yo.

¿Qué es lo más difícil que te ha tocado aprender?

Aprender a vivir sin mi mamá, creo que fue y siempre será difícil vivir sin ella. La extraño mucho.

¿A quién admiras?

A mi madre que está en el cielo, siempre será mi ídolo y mi héroe. Es mi ejemplo.

¿Cuál es la frase que más repites?

‘No soy hipócrita’. ‘Somos valientes, poderosas, guerreras y podemos salir adelante’.

No puedes vivir sin…

Mi familia, mi hija, mi pareja. Pero sobre todo sin la vida con paz y tranquilidad.

¿Cuál es tu más grande sueño?

Abrir una casa de ayuda a la mujer. Un proyecto que tengo paralizado y espero, una vez que pase la pandemia, pueda tener algo más concreto.