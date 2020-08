La vemos todos los días en la novela ‘Te volveré a encontrar’, en el papel de una madre alcohólica y enamorada de un chico mucho menor que ella. Sin embargo, en la vida real la famosa actriz Leslie Stewart es una mamá dedicada a sus hijos y exigente con ella misma.

Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿qué sería?

Pensar menos, es decir, no darle muchas vueltas a las cosas.

Estás orgullosa de...

De haber podido sacar adelante a mis hijos, prácticamente sola.

¿Eres muy exigente contigo misma?

La mayoría del tiempo sí. Pero también soy consciente de que no todo es perfecto.

Tu mayor temor es...

Trato de alejar los temores. Pero sí me preocupo por mis hijos.

El personaje que te gustaría interpretar...

Una asesina en serie, una loca (risas).

¿Qué son tus hijos para ti?

Una motivación, alegría, preocupación y compañía. Son el verdadero amor.

Eres una mamá...

Cariñosa, divertida, exigente y renegona, a veces.

¿Tacones o zapatillas?

Zapatillas, siempre.

¿Hay un regalo que siempre esperas?

No espero nada en especial, pero me encanta que me sorprendan.

¿Lo más loco que hiciste por amor?

He viajado a buscar a alguien.

Te consideras una mujer…

Fuerte y honesta.

¿Regresarías a alguna etapa de tu vida?

A los 15, los 20… He tenido etapas muy bonitas.

¿Cuál es tu secreto para estar regia y guapa?

La contextura de mi familia es delgada. Y en cuanto al rostro, siempre me cuido la piel.

En la novela ‘Te volveré a encontrar’ vives un amorío con un chico más joven. ¿La diferencia de edad es un problema para ti?

No, pero no sé si estaría con un chico más joven.

Has estado en el programa virtual ‘Bueno, Bonito y Barato’. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Superlinda, he tenido que aprender muchas cosas. Me cuesta un poco de trabajo mandar mis videos por WeTransfer. Me peleo con la tecnología (risas). Seguimos todos los domingos en el Facebook de Sinargollas.

¿Estarás en el show ‘Encerradas’?

Sí, haré dos monólogos, estoy muy emocionada. Además, interactuaré con Kukuli Morante, Ana Patricia Rojo y Bárbara Torres. Será hoy sábado a las 8:30 de la noche. Las entradas están en teleticket.com.pe.