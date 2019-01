Macarena Vélez en Para Ellas: ‘Soy sentimental, cariñosa y divertida' | ENTREVISTA

Conocida como ‘La mujer increíble’, Macarena Vélez no solo ha demostrado estar hecha para la competencia, sino también para los negocios. Esta joven guerrera es una exitosa empresaria de calzado y en medio de sus actividades, se dio un tiempo para responder nuestro cuestionario.



El amor es...

Totalmente mágico.



‘Esto es guerra’ es...

Mi trabajo y me encanta.



Lo que más amas de tu clóset...

Mis zapatos, los amo.



¿Cada cuánto tiempo te ejercitas?

Ahora que estoy de vacaciones no tanto, tres o cuatro veces a la semana.

¿Cuál es tu hobby?

Salir con mis amigas a tomar sol en la playa.



Algo que detestas de otras personas...

La falsedad y la hipocresía.



Tu trago favorito es...

La piña colada.



El país que mueres por conocer...

Grecia.



¿Eres una persona puntual o siempre llegas tarde?

Soy muy puntual.

Si pudieras detener el tiempo y lucir de cierta edad por siempre, ¿qué edad sería?

Veintiún años, es la mejor edad.



La fama y popularidad son...

Irrelevantes, no marcan mi forma de ser ni mi vida. Yo soy como soy.



Eres empresaria...

Sí, en el rubro de calzado, ‘Macarena Vélez, ponte traviesa al caminar’, espero abrir otro local este año.



Si tuvieras que elegir fama y dinero sobre felicidad y tiempo, ¿con cuáles te quedas?

Me quedo con la felicidad y el tiempo. En cuanto al dinero, solo necesitaría para comprar lo básico.

¿Qué libro marcó tu vida?

‘El Delfín’, de Sergio Bambarén.



Si pudieras ponerle un título a tu vida, ¿cuál sería?

‘Rendirse jamás’ por Macarena Vélez.



Tu fin de semana perfecto...

En la playa con mis perros Rufus (2 años) y Hermosa (7 años)



El mejor día del año es...

Mi cumpleaños, 25 de setiembre.



¿Crees en la suerte?

Creo en el destino, porque todo pasa por algo.

¿Sitio de Internet favorito?

Instagram.



¿En qué gastarías si tuvieras mucho dinero?

Ayudaría a todos los perros de la calle, crearía un albergue.



Lo primero que ves en una persona es...

Los ojos, después lo demás.



¿Qué cualidades te enamoran?

La honestidad, la confianza y el sentido del humor.



¿Quién te inspira a ser mejor?

Yo misma.

Algo que no volverías a hacer nunca...

No me arrepiento de nada, porque lo que haces mal, te enseña.



¿Tu olor favorito?

Las notas dulces y florales.



¿Qué cosas te hacen explotar?

Soy superpacífica, pero me irrita la hipocresía y la

mentira.



¿Tienes alguna fobia?

A las abejas y a las alturas.

Defínete en tres palabras...

Soy sentimental, cariñosa y divertida.



¿Has salvado la vida de alguien?

Sí, a una chica que estaba ahogándose en el mar.



¿Cuántos tatuajes tienes?

Cero tatuajes.