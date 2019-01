Magaly Medina en Para Ellas: "El matrimonio es tranquilidad" 

Locamente enamorada de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, la siempre controversial Magaly Medina no se resistió a responder nuestro cuestionario, donde catalogó el matrimonio como una etapa de tranquilidad y confesó ser muy dormilona.



El amor es...

Alfredo.



¿Qué color te inspira pasión?

El rojo, siempre el rojo.



Una meta por cumplir...

Tengo muchas.



¿Tienes algún defecto que aún no superas?

Ser dormilona.



Tu logro más importante es...

Vivir, para empezar.



El matrimonio es...

Tranquilidad.



¿Qué tipo de gente te molesta?

La ruidosa.



Lo más bonito que tienes en tu dormitorio es...

Mi marido, ja, ja, ja.



¿Qué extrañas de tu niñez?

La familia unida y la inocencia de aquella época.



Las amigas son...

Buen hombro para llorar.



Si pudieras elegir, ¿viajarías al pasado o futuro?

Al futuro, me gustaría saber qué me pasará.



Una peruana que te inspire...

Blanca Varela, me encanta.



¿Qué superpoder te gustaría tener?

Ver el futuro.



Lo que más compras es...

Zapatos, lentes y carteras.



¿Tiendes tu cama al levantarte?

Felizmente, hace muchos años no lo hago.



El lugar más hermoso del Perú es...

Sauce, cerca de Tarapoto, en el departamento de San Martín. Allí nació mi madre.



¿Cuál es el objeto más valioso que tienes?

Tal vez mis libros.



¿Friolenta o calurosa?

Friolenta.



¿Tienes mascota?

Tengo dos perritos, Aston y Ozzi.



La parte de tu cuerpo que más ejercitas es...

El abdomen.



¿Qué quería ser de niña?

Policía.