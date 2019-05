Maju Mantilla: "Soy una mamá comprensiva y juguetona" 

La modelo, conductora y ex Miss Mundo, María Julia ‘Maju’ Mantilla, se da a conocer en su faceta más íntima, la de mamá. Cuenta que mañana celebrará su día con un divertido almuerzo familiar, al lado de su esposo y sus dos hijos, Gustavo y Luna María. Además, revela los sentimientos que afloraron en ella con la maternidad.



¿Cómo celebras el Día de la Madre?

Con un almuerzo familiar, donde podemos reír, compartir y apachurrar a mis amores.



¿Cómo elegiste el nombre de tus niños?

Escogí Gustavo por su papito y porque es la cuarta generación de los Gustavos y Luna María porque me encantan los nombres compuestos.



Eres una mamá...

Comprensiva y juguetona.



¿Han pensado encargar el tercer bebé?

Lo pensamos cuando nos casamos, pero ahora no está en nuestros planes.



Lo más bello de ser madre es...

Poder educar, enseñar y guiar a tu hijo en cada etapa de su crecimiento. También saber sus momentos de inquietudes y poder darles todo el amor que necesitan.



¿Cómo llamas a tu mamá?

Mamita.



Un regalo que te encantaría ofrecerle a tu madre...

Una casita de campo.



¿Qué es lo más difícil que has vivido en tu faceta maternal?

Enseñar a mis niños a aceptar distintos alimentos y sabores, así como lograr que terminen la comida.



Tu día perfecto es...

Cuando voy de paseo con mis hijos y esposo, o estar todos tirados en la cama.



Lo que más te gusta de tu cuerpo...

Mis ojos, mi sonrisa y mi espalda.



¿Cuál es la clave para disfrutar en familia?

La clave está en poder organizarte bien para no mezclar el trabajo con el tiempo que le dedicas a tus seres queridos.



¿Qué importancia le das al físico?

Me gusta hacer ejercicio por salud, ahora como más saludable. Del mismo modo, cuido mi piel todos los días para que se vea hidratada, descansada y para atenuar las líneas de expresión.



Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían?

Salud para mi familia, que se erradique la violencia y que ningún niño sufra.



Si pudieras dar marcha atrás, ¿cambiarías algo de tu vida?

Quizá no debí decidir ciertas cosas, pero la vida te da lecciones.



¿Dónde te gustaría vivir?

En la playa.



Tres adjetivos que te describen...

Soy alegre, empeñosa y disciplinada.



¿Qué piensas de una traición?

Es jugar con la buena fe, dar la espalda y es un duro golpe a la confianza.



¿Qué tipo de música prefieres?

El pop latino, merengue y bachata.



¿Con qué personaje de ficción te identificas más?

Ninguno.



Tu frase preferida es...

Tienes todo el poder que necesitas dentro de ti misma.