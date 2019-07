Te brindamos cinco claves para controlar el mal humor y evitarte problemas

El tráfico, una diferencia con la pareja, una travesura de tu mascota o un trámite interminable, son situaciones que provocan malestar a cualquiera, pero cuando esa ira es demasiado intensa y la experimentas con demasiada frecuencia puede convertirse en un problema que afecta tu salud y tus relaciones personales. Controla tu enojo con los siguientes consejos:

+ PON ATENCIÓN A LO QUE DESENCADENA TU MAL HUMOR. Saber cuándo podrías enojarte puede ayudar a anticiparte y a manejar mejor tu reacción.



+ CAMBIA TU FORMA DE PENSAR. Las personas iracundas a menudo ven las situaciones en términos de ‘siempre’ o ‘nunca’. Por ejemplo, puedes pensar ‘tú nunca me apoyas’ o ‘siempre me sale todo mal’. Esto solo alimenta la ira: trata de evitar usar estas palabras. De esa manera, podrás ver las cosas con más claridad.

+ ENCUENTRA FORMAS DE RELAJARTE. Aprender a relajar tu cuerpo y tu mente puede ayudar a calmarte. Practica un deporte como yoga, natación o sal a correr.



+ ACEPTA QUE NO PUEDES CONTROLARLO TODO. Si las cosas no salen como las tenías previstas, acéptalo y no pierdas energía quejándote por ello. Enfócate en volver a intentarlo hasta lograr lo que deseas.

+ APRENDE A COMUNICARTE. Si estás por estallar, tómate un momento para calmarte. Intenta escuchar a la otra persona sin precipitarte a sacar conclusiones. No respondas con lo primero que te viene a la cabeza. Tómate un momento para pensar en lo que responderás.

SABÍAS QUE...

Restarle seriedad al asunto también puede ayudar a dispersar la tensión.