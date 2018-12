Malas notas: ¿Qué hacer si mi hijo llega con varios rojos en la libreta?

Estamos a puertas de acabar el año escolar y los colegios empiezan a entregar la libreta de notas de nuestros engreídos. Antiguamente, si obtenías bajo puntaje eras castigado, pero ¿alguna vez te preguntaste si eso era correcto o no?



La psicóloga del Centro Pediátrico Sunrise Liliana Cruz explica que lo primero que debemos dejar bien claro a nuestros engreídos es que independientemente de si haya sacado buenas notas o no, nuestro amor por ellos sigue intacto. Pero también debemos enseñarles a asumir la consecuencia de sus decisiones.

La especialista señala que el niño debe entender que estar bien en el colegio es parte de su educación y si decide no estudiar ni presentar sus trabajos, pese a tu apoyo constante, tendrá como consecuencia una medida correctiva. Pero si se esfuerza y logra buenos resultados, se le debe felicitar y reforzar esa actitud.



Por otro lado, también es importante señalar que “si acaba el año escolar y tu pequeño ha obtenido malas notas, no es responsabilidad únicamente de él, porque como padre o madre se debe estar pendiente a su desarrollo diariamente y no solo cuando termina el periodo”, aclara Cruz.

SABÍAS QUE...



Los padres no deben castigarlos fisícamente, pero sí tienen que imponerles una sanción proporcional a sus actos.



+ DATOS



Pregúntale qué pasó, cuál es el motivo y a la vez analiza qué le puede estar generando distracción.