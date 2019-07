Elige la base de maquillaje correcta, así lucirás joven y fresca

Uno de los pasos más importantes en la rutina del maquillaje es la base, porque permite unificar el tono de la piel y darle un aspecto más saludable. Pero existen tantas presentaciones cosméticas -en barra, mousse, polvo y líquida- que uno no sabe cuál es la correcta. Aquí unos consejos:

Para despejar esas dudas, los expertos en maquillaje de Mary Kay recomiendan:



1. ELIGE TU TONO REAL

Olvídate de probar el producto en la mano o muñeca. La forma correcta de hacerlo es trazando franjas sobre la mandíbula, entre la oreja y el cuello; esta es la zona con pigmentación más neutral y que ayuda a elegir el tono ideal.

2. TEXTURA

a) Fluidas: funcionan para todo tipo de piel y logran un aspecto natural.

b) Compactas: adecuadas para pieles normales, no secas ni sensibles.

c) Mousse: ideal para cutis graso por su textura aireada y acabado mate.

d) Polvos: no deben usarse en pieles secas o con tendencia al acné ya que podrían obstruir los poros.

e) Barra: no se recomienda para personas con pieles grasas.

3. ACABADO

a) Mate: ideal para sesiones de fotos o videos. Son perfectas para pieles grasas, ya que ayudan a controlar la oleosidad.

b) Luminosa: es perfecta para cualquier tipo de piel; sin embargo, si la tuya es propensa a la grasa, puedes aplicar una capa de polvo para evitar un efecto demasiado brillante.

SABÍAS QUE...



Existen bases de maquillaje con efecto anti–age. También para pieles jóvenes e incluso algunas previenen los signos de envejecimiento.