María Pía Copello en Para Ellas: ‘Siempre me hacen reír las ocurrencias de mis hijos’ | ENTREVISTA

Luego de su paso por ‘Esto es Guerra’, la siempre sonriente María Pía Copello disfruta unos días de ensueño junto a su familia en algún lugar fuera del Perú, situación que no fue impedimento para que respondiera nuestro chismoso cuestionario.



El amor es...

Mi motor de vida.



Un hecho que descubrió tu solidaridad...

La desigualdad.



Tu lugar favorito es...

La playa.



Una meta cumplida...

Tener mi canal de YouTube #piacopello.

Una persona que admiras...

Mi madre.



Una época en la que te hubiera gustado vivir...

En el viejo Oeste.



Ser empresaria es...

Experiencia y dedicación.



Dejar ‘Esto es guerra’ fue...

Muy difícil, todavía lo extraño.



La persona que mejor te conoce es...

Mi esposo.



La cualidad que más admiras en tu marido es...

Su inteligencia.

La parte de tu cuerpo que más ejercitas es...

Las piernas.



Descríbete en tres palabras...

Honesta, práctica y ‘workaholic’ (adicta al trabajo).



El matrimonio es...

Una gran aventura.



Cómo te describirían tus hijos...

La mil oficios.



¿Cuántos seguidores tienes en redes sociales?

Más de 1.8 millones.

¿Cuál es tu red social favorita?

Instagram.



Lo primero que te dicen tus fans cuando te conocen es...

¡Pía, una foto! (risas).



De niña querías ser...

Voleibolista.



¿Sigues frecuentando a tus amigas del colegio?

Tratamos, pero es complicado.



Un deseo laboral que te falte cumplir...

Traer espectáculos de afuera.



Algo que nunca has hecho y que te gustaría hacer...

Comer dulces sin engordar.

El trabajo de tus sueños es...

Viajar por el mundo con toda la familia.



Lo último que te hizo llorar...

Mi despedida de ‘Esto es guerra’.



Algo que te hace reír siempre...

Las ocurrencias de mis hijos.



Tu mayor temor es...

La oscuridad.

¿Crees en la reencarnación?

No.



Tu frase preferida es...

‘Si lloras por no ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas’.



Tus padres te describirían como una chica...

Perseverante.



¿Sientes que falta algo en tu vida?

Sí, mi padre.



Un consejo a las mujeres peruanas...

Que sean felices y que nada ni nadie lo impida.