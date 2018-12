Mariella Zanetti en Para Ellas: "Soy una mamá gallina" | ENTREVISTA | FOTOS

Conocida por su faceta de vedette, actriz cómica y empresaria, Mariella Zanetti retorna a la pantalla chica encarnando a Ramona, una mujer que según propia confesión, se parece mucho a ella.



El amor es...

La prioridad en mi vida.



Eres una mamá...

Gallina.



Ramona es...

Es una mujer que ama a su familia, exagerada y muy buena.



¿Te pareces a Ramona de ‘Los Vílchez’?

Bastante, sobre todo en lo intensa.



¿Cómo mantienes tu figura?

Comiendo rico.

¿Cuántas películas has hecho?

Tres.



¿Conservas alguna de tus tangas de vedette?

No, ya no.



Un personaje que te gustaría interpretar...

Una mala como Soraya Montenegro, de ‘María la del barrio’.



¿Cuáles son los nombres de tus dos hijitos y por qué los elegiste?

La mayor se llama Gamille Hade de Guadalupe, que significa ‘preciosa piedra de Guadalupe’ y mi hijo es Massimiliano Harahel de Jesús, ‘el ángel preferido de Jesús’.



Un deseo...

Que mis hijos sean inmensamente felices.

Descríbete en tres palabras...

Soy intensa, trabajadora y familiar.



Tu tamaño te jugó alguna mala pasada...

Al contrario, ha sido una bendición.



De niña querías ser...

De todo, quise ser hasta monja cuando tenía 13 años.



El 2019 lo recibirás en...

La casa con mi familia.



Tienes un objeto que valoras mucho...

Sí, un cuadro de la Virgen de Guadalupe que me regalaron.



El dinero es...

Una necesidad, pero no una prioridad en mi vida.

Una meta cumplida este 2018...

Terminar el año trabajando en ‘Los Vílchez’.



Un país que te encantaría conocer...

Dos. Alemania y China.



El matrimonio es...

Una simple formalidad.



Tres cualidades de tu esposo que te enamoran...

Casero, amoroso y muy trabajador.



¿Te pareces a lo que tu signo zodiacal dice de ti?

Soy una Tauro total.



Un regalo que te hace feliz...

Reunir a toda la familia Zanetti en Navidad.