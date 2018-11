Mascotas: Castigar al perro tiene serias consecuencias

Corregir a un perro es indispensable para que sea educado, pero esto no tiene nada que ver con castigarlo. Golpear o amarrar a un animal se llama crueldad y lo único que logra es que el animalito se vuelva agresivo y desconfiado.



Ronald Custodio, entrenador de perros de mastercan.net, menciona que la violencia no hace más que dañar a la mascota ya que jamás enseña, rompe el vínculo de confianza que debería tener con el humano, le produce estrés y ansiedad y lo más importante, el perro se acostumbra al maltrato y cuando este deja de funcionar, el dueño empieza a golpearlo más fuerte.

“Ese animalito, en algún momento, responderá al ataque para defenderse o buscará escapar de casa, algo que no ocurre con el perro que confía en el humano y no quiere alejarse de él”, dijo.



CORREGIR



Para adiestrar a un perro es necesario entender el lenguaje materno canino. Si hace algo malo como morder un zapato, hay que decirle ‘¡No!’ de forma enfática o sujetarle del cogote sin presionar hasta que lo suelte. Estas acciones le resultará al can muy parecido a lo que su madre le hizo cuando fue cachorro y hacía algo malo: ladrarle y cargarlo con los dientes.

“Hay que vigilarlo hasta que adquiera conductas positivas. Para lograrlo se debe tener paciencia. De lo contrario, no tengamos perro ni permitamos que nos impongan uno”, finaliza Custodio.



SABÍAS QUE...



Muchas personas aún desconocen que, según la reciente ley de protección animal, pueden ser denunciados y sancionados por violentar a una mascota.

+ DATOS



Un perro bien educado es equilibrado, feliz y se lleva bien con los niños.