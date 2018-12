Mayra Goñi: 'Soy una chica de barrio' | ENTREVISTA | MÁS MUJER

Con su esperada participación en una nueva producción televisiva, la talentosa actriz Mayra Goñi se define como una chica orgullosa de ‘ser barrio’, sencilla y muy atenta a sus redes sociales. Entre las metas que tiene por cumplir está la de convertirse en cantante internacional.



El amor es...

Hermoso.



Un regalo que te recuerde la infancia...

Siempre me regalaban ropita.



¿Qué es el Instagram es para ti?

Muy importante para difundir mi talento.



¿Te pareces a ‘Viviana Vílchez’ (de la serie que pronto se estrenará en América?

Mucho, porque ‘la Vivi’ es barrio como yo y después de salir de la cárcel aprendió más jergas, se volvió más ‘pirañita’.

Recibirás el Año Nuevo...

Muy feliz por los nuevos retos que traerá.



¿De qué color no te pintarías el cabello?

Verde.



Lo primero que le miras a un chico es...

No vamos a negar que miramos todo, el paquete completo.



¿Serías madre soltera?

¿Por qué no? Si no funciona una relación y debo quedarme sola, lo acepto, no tengo por qué soportar a nadie.



Un deseo cumplido...

Formar parte del elenco de una telenovela tan exitosa como ‘Los Vílchez’.

Una meta por cumplir...

Tengo muchas metas por cumplir, una de ella es convertirme en una cantante internacional.



Lo primero que te dicen las personas cuando te ven es...

Me miran y me dicen: ‘Eres más flaquita de lo que se te ve en televisión’.



¿Qué color abunda en tu clóset?

El rosado.



Si tuvieras un negocio, ¿de qué sería?

De ropa.



Lo que más te gusta de ti misma...

Creo que tengo más defectos que virtudes, pero me gusta mi buen humor.

Tu peor defecto...

Soy renegona.



¿Existe la amistad entre un hombre y una mujer?

Sí, definitivamente.



¿Qué cosa no le perdonarías a tu pareja?

No lo sé en este momento, porque he perdonado muchas cosas.



¿Viajarías al pasado o al futuro?

Al pasado, cuando tenía 12 años y hacia ‘Yuru, la Princesa de la Selva’.

¿Cada cuánto tiempo revisas tus redes sociales?

Todo el tiempo, a cada rato (risas).



¿Qué tipo de chico te impresiona?

Los chicos que son muy caballeros y tratan muy bien a las personas.



¿Te pintas el cabello?

Ahora no.