Mayra Goñi, la divertida actriz, quien le da vida a ‘Barbie’ en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, nos confiesa que esta cuarentena la está disfrutando al máximo, no solo porque se halla cerca de su familia, sino también porque ha sostenido largas e intensas conversaciones con sus fans a través de videollamadas.

Lo que más has hecho en este confinamiento...

Conocer más a mi familia, porque hace tiempo no compartíamos momentos juntos. También he aprendido secretitos de cocina con mi mamá, a componer y hasta a maquillarme.

¿Qué extrañas más?

A mi pareja (Nesty) porque no lo veo desde que empezó todo esto y no sé cuándo lo vuelva a ver porque aún no hay vuelos internacionales.

Alguna habilidad que has descubierto en ti...

Cocinar, tengo muy buena sazón y la heredé de mi madre.

¿Cómo te has divertido?

Los momentos más divertidos han sido cuando he realizado videos en vivo con mis fans. Me he pasado más de 5 horas hablando con ellos y ‘matándome’ de la risa.

Si no fueras actriz y cantante, ¿qué te hubiera gustado ser?

Veterinaria o diseñadora de modas.

¿Qué es el amor para ti?

El motor de la vida.

Cuando estás enamorada eres...

Me olvido del mundo. Soy muy cariñosa, doy todo por mi pareja, soy muy engreidora y melosa.

Una mujer inteligente es…

Empoderada.

¿El mejor consejo que te han dado?

Que no debo ser tan confiada.

¿Cómo te describirías en tres palabras?

Sincera, humilde, agradecida y talentosa (risas).

¿Cuál es la canción que escuchas y no puedes dejar de bailar?

Mi canción: ‘Víctima, víctima, víctima’.

¿Con quién te gustaría actuar?

Con Adam Sandler.

Lo más extraño que te ha dicho un fan en la calle...

‘En la tele se te ve grande y más gordita’. (risas).

¿Qué te asusta?

Ahora mismo, que mi familia se pueda infectar de coronavirus y tengamos que afrontar una situación terrible.

¿Cuál es tu más grande sueño?

Internacionalizarme, tanto en el canto como en la actuación. También abrir un negocio y ser mamá, tener una familia. En realidad tengo muchos sueños en la vida.