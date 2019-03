Mi Platita: Hasta cuánto puedo endeudarme

La facilidad de obtener un préstamo, más aún ahora en plena campaña escolar, hace que muchas personas sobrepasen su capacidad de endeudamiento, que viene a ser la deuda máxima que puede asumir una persona sin poner en peligro su integridad financiera.

¿Cómo la calculas? Matías Maciel, experto en finanzas de Rextie, señala que lo primero que debemos hacer es identificar nuestra capacidad de pago. Es decir, a tu ingreso mensual total réstale los gastos fijos invariables (alquiler, pensión escolar) y los gastos fijos variables (alimentación, transporte, vestimenta, entretenimiento).

El monto que te quede, esa es tu capacidad de endeudamiento. Por ejemplo, si tu ingreso mensual es de S/ 1 500, tus gastos invariables suman S/ 600 y los variables, S/ 450. Eso significa que te quedan S/ 450. Este monto es lo que puede ser destinado al pago de un futuro préstamo y no afectaría tu economía familiar. Algunos economistas recomiendan no exceder el 30 % de los ingresos mensuales en cubrir deudas.

CONSEJO FINANCIERO

Si ya sobrepasaste tu capacidad de endeudamiento, no te desesperes. Los caminos usuales –según Maciel– que puedes tomar son dos: aumentar los ingresos o recortar los gastos. La primera opción es más difícil de lograr, por lo que solemos elegir la segunda alternativa. Comienza por los más superfluos (entretenimiento,ropa).

+ DATOS

No te emociones y solicites un préstamo muy elevado o uses en exceso tu tarjeta de crédito. Recuerda que ese dinero no es tuyo, deberás devolverlo.

SABÍAS QUE...



Puedes incluir en tus gastos el ítem ‘AHORRO´, así podrás guardar alguito de dinero a la vez que pagas una deuda.