Mi platita: Cómo recuperar tus finanzas después de Fiestas Patrias

Luego de las celebraciones por las Fiestas Patrias, la mayoría de bolsillos se vieron afectados por las compras, las salidas de entretenimiento y los viajes. Ahora la gran pregunta es: ¿Cómo estiro mi dinero hasta la quincena o fin de mes? Anna Lenka Jáuregui, especialista en Finanzas Personales del ABC del Banco de Crédito del Perú, señala que la clave del éxito está en reajustar y reordenar tu presupuesto.

“Separa los gastos fijos, aquellos que debes hacer todos los meses sin falta (vivienda, alimentación, transporte, salud, educación, deudas y fondo de emergencia), de los gastos variables, es decir, aquellos que puedes reducir sin afectar tu calidad de vida (almuerzos fuera de casa, salidas de diversión y ‘gastos hormiga’)”, indica la especialista.

Cuando ya los tengas definidos, el siguiente paso es reducir (de preferencia evitar lo más que se pueda) los gastos variables. Debes usar solo el transporte público, llevar tu comida al trabajo, restringir las visitas al cine y/o centros de entretenimiento, olvidar la ‘liquidación’ o ‘superofertas’ de las tiendas, no comprar galletas, chocolates u otras golosinas... esto no será para siempre, durará unas semanas, hasta que tu economía se regularice y no estés ‘aguja’.

En tus gastos fijos podrías reducir, solo un poco, el ítem de alimentación. Revisa tu alacena y ve qué productos aún te alcanzan unas semanas más.

Si necesitas hacer una compra urgente, puedes pagarla con tu tarjeta de crédito (en dos cuotas máximo) o solicitar un préstamo personal, que tiene menos intereses.