Michelle Soifer: ‘Me gustaría formar una familia con Kevin Blow’

La guapa ‘guerrera’ Michelle Soifer no se cansa de repetir que está más enamorada que nunca de su pareja Kevin Blow, y revela que tiene ganas de formar una familia.



El amor es...

Un sentimiento hermoso que estoy viviendo con Kevin (Blow), amar y ser amada.



Ser guerrera es...

Mi vida.



La parte de tu cuerpo que más te gusta...

Me gusta todo mi cuerpo.



Si pudieras quedarte toda la vida con la misma edad, ¿cuál sería?

Como estoy ahora, con mis 28 maravillosos años.

Tu canción preferida es...

‘Espíritu Santo ven’ del grupo Barak.



¿Cuántas mejores amigas tienes?

Un montón, mentira -risas- tres.



¿Qué es lo más bonito que has hecho por amor?

Todavía no lo he hecho.



Tu profesión ideal es...

La música.



Un artículo de maquillaje que nunca falta en tu cartera...

Mis pestañas postizas. Puedo andar con la cara lavada, pero con pestañas.

¿Qué tipo de sentido del humor tienes?

El mejor, soy bien chistosa.



La felicidad es...

Son momentos.



El amor de tu vida es...

Kevin Blow.



¿Cuál es el objeto más raro de tu habitación?

Tengo un chancho que es un rey, es mi alcancía.



Tu mayor motivación en la vida...

A nivel profesional son mis fans, y a nivel personal, mi familia y mi pareja, con ganas de formar una familia.

¿En qué lugar del mundo te gustaría vivir?

En el desierto del Sahara, lejos de todos, donde no haya mucha gente.



¿Te has sentido discriminada en alguna ocasión?

Jamás.



Un recuerdo de tu infancia...

Un campamento con mis compañeritas de la iglesia.



¿Cuántas ‘Michilovers’ existen?

Más de 1.6 millones.



La mayor parte de tu dinero lo gastas en...

Maquillaje, ropa y zapatos.

Si te reencarnaras en un animal, ¿cuál sería?

En una leona.



Participar en ‘El dúo perfecto’ es...

Una experiencia inolvidable, y, si les pica que se rasquen.



¿Cuál es la mayor cualidad de Kevin Blow?

Su inteligencia.