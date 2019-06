Belleza: ¿Se puede mantener un alisado perfecto en invierno?

Si lucir un alisado perfecto nos cuesta gran sacrificio en cualquier época del año, hay que reconocer que cuando bajan las temperaturas mantenerlo así: liso y sedoso se torna más difícil. Peor aún en esta zona costera, donde la humedad es extrema.



Y es que aunque parezca que la deshidratación solo se da en verano, pues en invierno también ocurre lo mismo y hasta un poco más porque usamos más el agua tibia y continuo la secadora.



Para evitar este maltrato al cabello, Kelly Pérez, gerente general de Vanlé Salón, nos brinda algunos alcances para mantener nuestro alisado perfecto alejado de las rebeldes ondas y frizz



1. Asegúrate de que estás utilizando el peine adecuado para tu tipo de cabello. Elige peines que sean de fibra natural o de madera y olvídate de los de metal, ya que activan la electricidad estática.



2. El corte influye en el comportamiento de nuestra melena. Naturalmente, las personas con cabello largo tienen más peso en las puntas, lo que hace que el alisado dure más tiempo y que cueste más que se encrespe.



3. Lava el cabello con agua templada y no caliente. Las temperaturas extremas -ya sean en la ducha o en la calle- dañan y resquebrajan el cabello.



4. No usar acondicionador provoca que el cabello busque hidratarse de otra manera, así que se expande y se vuelve más quebradizo. El calor de la secadora reseca y encrespa el cabello que pierde el liso que queremos. Por eso recomiendo un protector capilar en crema.



5. Trata tu cabello con gentileza. No utilices productos de moldeado a temperaturas extremas -planchas, secadores, etc.- y no lo peines después de salir de la ducha o demasiado violentamente.



"Es recomendable dormir con fundas de almohada de seda o envolver tu cabello seco en un pañuelo de seda cuando vayas a dormir. Este tejido evita que el pelo se encrespe con el contacto de la almohada y distribuye el aceite natural de nuestro cabello de forma equilibrada, desde las raíces hasta las puntas”, explicó la especialista.



Cabe mencionar que los tratamientos con queratina o ácido hialurónico dan cuerpo al cabello y lo reparan, devolviéndole su estructura natural. Pero si optamos por este método, debemos escuchar y seguir las recomendaciones de nuestro estilista, que van desde no lavarse el cabello en 48 horas hasta usar un champú específico para mantener el alisado.