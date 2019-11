Seis consejos para aplicar el rímel correctamente 

Las pestañas largas, rizadas y alargadas es el deseo de muchas (o todas) las mujeres, aunque no lo creamos, podemos conseguirlo fácilmente con un buen rímel y saber aplicarlo correctamente. El portal Hola comparte algunos consejos de la maquilladora de Maybelline, Erin Parson para darle un mejor uso este cosmético que puede transformar nuestra mirada.

1. Utiliza rizador. Si lo sabes usar, los resultados serán increíbles. Acomoda con cuidado tus pestañas sobre la almohadilla del rizador y manteniendo cierta distancia con tu piel para evitar que te pellizque. Presiona unos segundos hasta que tus pestañas tengan forma y luego abre el rizador suavemente antes de retirarlo.

2. Peina tus pestañas. Otra herramienta básica para que tus pestañas luzcan increíbles es el peine de pestañas de metal, pues se adaptan a la forma curva del párpado. Lo que lograrás con este peine es: separar, peinar y definir tus pestañas antes y después de aplicarte el rímel.

3. Dejar secar el rímel. Esta es una de las claves para aplicar correctamente el rímel, dejarlo secar, antes de aplicar una nueva capa. Así se verá un maquillaje más limpio. Aplica el rímel desde la raíz, extendiendo el cepillo hacia las puntas en zig- zag, de esta manera conseguirás la separación esperada. Para una segunda capa, espera unos minutos.

4. No es necesario el uso del primer. El primer se utiliza para preparar las pestañas para una aplicación perfecta, aportando densidad y longitud. Si no lo tienes, no te preocupes, utiliza un rímel que tenga una fórmula más potente con la que logres una mayor fijación.

5. ¿Las pestañas inferiores? Si buscas abrir la mirada y agrandar tus ojos puedes aplicarte rímel en tus pestañas inferiores. Sin embargo, si tus pestañas son demasiado largas, tus ojos se verán caídos. Al pintarlas, hazlo con mucho cuidado para evitar un efecto ojera, además cuida de no mezclarlo con el delineador.

6. Antes de las postizas, las naturales. Si usarás pestañas postizas, no olvides antes maquillar tus pestañas naturales, después si queda un espacio que debas rellenar podrás aplicar las postizas.