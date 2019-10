Cuatro consejos para frenar la caída de cabello

Muchas mujeres lo vivimos en algún momento de nuestras vidas. Te estás peinando o pasas tu mano entre los dedos y notas que se ha caído un mechón de pelos. Es casi imposible no preocuparse, pero hay que mantener la calma.

Debemos recordar que la caída del cabello es un tema normal, pero si se intensifica debes visitar el médico. Por el momento, te brindamos algunos consejos del portal “EnFemenino" para evitar la pérdida de pelo.

1. Productos que dañan el pelo. Si has notado que estás perdiendo más pelo de lo normal, entonces lo mejor es evitar el uso de la plancha, secadora, tenazas y más. Todos estos productos pueden estar generando problemas.

Del mismo modo, si hace poco te has teñido el cabello o te has sometido a algún tratamiento que sabes que daña la cebra capilar, entonces espera una semana para saber si es que la caída se debe a dicho tratamiento o tiene otro motivo.

2. Alimentación. Este es un factor clave. Los nutrientes como el hierro, el azufre, el zinc, el calcio y las vitaminas B1 o B2 son necesarias para mantener a tu cabello sano. Los alimentos como el el brócoli, pescados azules o la carne de pollo ayudan a tener presentes estos minerales en el organismo.

3. Tratamientos anticaídas. Existen varias opciones en el mercado. Sin embargo, no a todos les funciona igual. Se recomienda comenzar con algunas cremas caseras y si no le funcionan, no se automedique, visite un especialista y le dirá qué es lo que necesita.

4. Agua de romero: Necesitará dos vasos de agua y tres cucharadas de hojas de romero secas. Pones a calentar el agua y cuando empiece a hervir, le colocas las hojas de romero. Reposa por 10 minutos y deja hervir.

Cuando esté listo y a temperatura ambiente, aplicarlo en el cuero cabelludo. Deja que seque por completo y luego enjuaga tu cabello con agua normal. Realiza este tratamientos casi diarios y verás los cambios.