Cuatro consejos para prevenir las arrugas

Es inevitable que, con el paso del tiempo, nos empiecen a salir arrugas y nuestra apariencia cambie. Si bien no tenerlas es imposible, sí podemos hacer que su aparición sea más tardía.

Antonia del Solar en su libro 'Nosotras en el espejo', nos enseña a preparar y cuidar nuestra piel contra las temidas arrugas.

1. Todos los días usa bloqueador o pantalla solar, ayuda mucho a mantener la piel hidratada. Lo más importante es tener una piel con brillo y radiante. Una piel mate, sin brillo y opaca, se ve mayor.

2. Si aún no tienes arrugas, no uses las cremas antienvejecimiento, porque estas tienen compuestos que irritan para provocar la regeneración y estarías agrediendo tu piel. Empieza utilizando cremas hidratantes, nutritivas y antioxidantes.

3. Duerme boca arriba. Un dermatólogo puede darse cuenta si duermes de costado porque las líneas son más profundas y marcadas de ese lado. La posición ideal para dormir es boca arriba. Existen almohadas para ‘entrenarte’ a dormir en esa posición.

4. Evita las dietas donde bajas y subes de peso rápidamente. Trata de mantener un peso estable, que tampoco implique demasiado sacrificio.