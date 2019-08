Elige tu vestido de novia de acuerdo al lugar donde te casarás

Elegir el vestido de novia adecuado es quizá uno de los momentos más especiales en la vida de una mujer que está a punto de casarse y que genera expectativa e ilusión, no solo a ella sino a toda su familia.

Sin embargo, la búsqueda en algunos casos puede resultar abrumadora. Por ello se aconseja elegir el vestido soñado tendiendo en cuenta lugar donde se realizará la boda.



“El espacio definirá no solo el estilo de la ceremonia, y por ende la esencia de los novios, sino también detalles sobre el diseño del vestido”, explica Patricia Chiabra, fundadora y CEO de Meant To Be, boutique de vestidos de novias de diseñador.

1. Campo. Esta locación es una de las preferidas por las parejas, la naturaleza genera un escenario muy romántico en el que la novia puede brillar como la protagonista que es.



Las celebraciones al aire libre te dan la oportunidad de apostar por modelos atrevidos con espalda descubierta y escote, en telas que generen la sensación de transparencia.

Adicionalmente, también se puede optar por vestidos que tengan un toque de luz, como el brillo que dan las mostacillas, que acompaña bastante bien con la luz de día sin llegar a ser exagerado para un ambiente con luz natural y mucha naturaleza.

2. Playa. Para una boda a orillas del mar, la tendencia siempre se inclina por telas livianas y frescas tales como encaje, tul o seda.

Las ceremonias en la playa se prestan mucho para las novias de estilo bohemio y relajado. En ese caso una silueta vaporosa, que resalte la belleza natural de la novia, en encaje y pedrería delicada se verá muy bien.

Este espacio te permite ser creativa con los accesorios como finas tobilleras en pedrería para las novias que quieran llegar al altar descalzas, pero sin dejar la elegancia de lado, indica la experta.

3. Salón. Si prefieres optar por realizar tu ceremonia en un espacio cerrado, también podrás encontrar el tipo de vestido que más te defina.

Para las novias con un estilo minimalista, lo más importante es resaltar su silueta, pero de manera natural, con un vestido de líneas más recatadas, elegante y sobrio.

Por otro lado, si lo que buscas es proyectar una imagen impactante con un vestido que todos recuerden, un ambiente cerrado es ideal, y para esto es recomendable apostar por vestidos con pedrería, volumen, una gran cola y un velo inolvidable.