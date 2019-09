El maquillaje y peinado de Priyanka Chopra que favorece a todas las mujeres | FOTOS

Priyanka Chopra se ha convertido en una celebridad mundial para enseñarnos cómo los looks sencillos pueden mostrar más elegancia que otros y derribar estereotipos por sus raíces.

La cantante, actriz y esposa de Nick Jonas sorprendió a todos en el estreno de su última película “The Sky is Pink” en el Festival de Toronto 2019. No solo su barroco vestido llamó la atención, sino su peinado y maquillaje sencillo.

En este caso, Vogue nos brinda algunas técnicas para usar este estilo sin tener demasiado maquillaje o pasarnos horas peinándonos.

Maquillaje

Sencillo y perfecto para cualquier tono de rostro. Se denota una base luminosa, un labial cremoso y un rubor que juega cromáticamente con su labial. En el caso de la cantante, este es caramelo, el cual es dos tonos más fuertes que su rostro. Por lo que elige el tuyo dependiendo tu color de piel.

Además, el rostro debe estar bien marcado con unas cejas gruesas y un delineado grueso que va hasta cerca a la ceja. El cual llama la atención a la mirada, queda muy bien para mujeres de ojos marrones.

Peinado

También simple y versátil. Se trata de un alisado fácil con raya al lado. Sobre sale el mechón a la izquierda, tú puedes jugar con el lado dependiendo tu tipo de rostro.

Lo genial de este mechón hacia un lado es que suaviza el mentón y las entradas del cabello. Es perfecto para cualquier tipo de cara.